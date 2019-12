Málokdo poznal cyklistiku z tolika různých úhlů, jako František Raboň starší.

Ve třinácti letech dostal prvního favorita, v té době sen každého kluka. Jenže on hned věděl, že se nebude jen vozit.

Že chce vyhrávat.

Ne nadarmo mu přezdívali Prestižák. Talent spojený s rvavostí ho také katapultovaly do absolutní dráhové špičky.

S týmem stíhačů si na mistrovství světa v Brně (Penc, Raboň, Pokorný, Trčka) a ve Švýcarsku (Trčka, Raboň, Štěrba, Soukup) vybojoval bronz.

Na kolo stále usedá a jen letos přidal na konto 17 tisíc kilometrů.

A to všestranný závodník a poté trenér, který vedl stíhače, silničáře i bikery, jen nedávno oslavil 60. narozeniny. „Jsem už dědek, veterán, ale dokud se hýbu, tak žiju,“ prohlašuje Raboň.

K profesionální kariéře postrčil také svého staršího syna Františka a sportem dál žije. „Až se přítelkyně Štěpka zlobí, že kromě cyklistiky, hokeje a fotbalu pro mě nic neexistuje,“ směje se ostřílený borec.

Čím vás kolo tak chytlo?

Asi jak jsem se zlepšoval, rostla i moje touha něco dokázat. Když začnete vyhrávat, tak chcete stále víc. Chutná to. A zároveň to byla šance se podívat s nároďákem do světa, kam bych se jinak nedostal. K tomu si něco vydělat a přivézt domů věci, které tu tehdy nebyly.

Říká se, že královnou cyklistiky je silnice. Proč jste tedy neskončil v plzeňské Rudé hvězdě a zvolil dráhu?

Táta voják se vzepřel komoušům, upadl v nemilost, takže do policejního klubu jsem nemohl z politických důvodů. Zachránil mě Jaroslav Hudec, dobrá duše plzeňské cyklistiky, a v sedmnácti letech jsem šel do Dukly Praha mezi stíhače k Vrdovi – trenéru Pavlu Vršeckému. Byla to skvělá éra, i když někdy hodně bolela.

Na který z bronzových šampionátů vzpomínáte raději?

Určitě na Brno. Závodit doma bylo neskutečné. V hledišti jsem měl blízké, takže všechno bylo intenzivnější. Měli jsme skvělou partu i formu. A nebýt těsné prohry v semifinále se Sověty o 19 setin sekundy, mohlo to skončit ještě lépe.

Na zlatem ozářeném mistrovství v Colorado Springs jste však poté chyběl. Proč?

Sezonu předtím jsem přetáhl závodní program a tělo to odneslo. Chytil jsem zvláštní EBC virus a než na to doktoři přišli, byl jsem rozsekaný na mraky. A bylo!

Máte své medailové skvosty vystavené?

Jsou hozené v šuplíku. Jediné, co mám ze všech cen vystavené, je diplom z prvního vyhraného závodu v Manětíně. Bylo mi třináct. Tím to začalo.

A přes roky tréninkové dřiny a stovky závodů to stále nekončí.

Cyklistika a kolo je můj život a asi i droga. Držím se hesla svého nynějšího šéfa Martina Havleny, že když jsi dobrý fyzicky, tak jsi dobrý i v hlavě. Nejde mi o to strašit na světě dvě set let, ale žít naplno.

To se ani s přibývajícími léty nemusíte do tréninku nutit? Nepřemáháte bolístky?

Ani ne. Možná díky Vrdovo heslu moc se neprohlížej. Za druhý se o své tělo starám. Chodím na masáže, denně dělám protahovací cvičení a využívám i další rehabilitační věci. Řeším stravu, co a jak kdy jíst. Možná víc než během závodní kariéry. A taky si říkám, že když jednou povolíš, je to napořád.

Soutěživý jste prý jako za mlada…

Zdaleka ne (úsměv). Ale kolo mě pořád baví, k tomu hraju hokej a teď mě chytil taky pinčes. Prý tříbí postřeh. Držím se tak v nějaké kondici a pochopitelně mě těší, že jsem schopný konkurovat mladším klukům.

Porazit Raboně, být dřív na kopci než on, to je asi velké lákadlo. Neříkejte, že k takovým situacím nedochází.

Ale jo. Máme tréninkovou skupinu, která každou sobotu vyjíždí na švih a tam to občas někdo zkusí. Ve mně pak vypnou pojistky, jdu do toho a oni se diví a remcají, že to bylo moc rychlé. Závod a ne trénink (úsměv).

Proč už své zkušenosti nepředáváte dál jako trenér?

Když někomu věnuji čas, tak musím cítit taky odezvu z jeho strany. Nikoliv výmluvy, proč to či ono nešlo. A do toho rodiče. Omlouvají své děti, tvrdí, že jsem přísný, což nikam nevede. Když vás trenér nesprdne, mlčí nebo jen chválí, tak o vás nemá zájem.

To je zkušenost z časů, kdy vás vedl Pavel Vršecký?

Vrda byl tvrďák. Nikdy nic nevysvětloval, jen nařizoval a dal nám hrábnout na dno sil. Prostě diktátor. Razil heslo, že za úspěchy je jen tvrdej arbajt, a dostal nás až na vrchol. Takže jestliže teď frčí zážitkové akce, nabídl bych tréninkový den s Vrdou.

Jak by vypadal?

Ráno trénink na dráze, po obědě šedesát kiláků na silnici a večer znovu na dráze třeba desetkrát pevný kilometr. K tomu bazén nebo také výběhy do schodů. Co by zrovna Vrdu napadlo.