„Možná jsme byli až překvapení, jak se nám dařilo překonávat domácí obranu a brankáře. Určitě byly Čakovice už v lepší formě. První poločas byl od nás dobře sehraný a vedení jsme s výjimkou krátkého výpadku, kdy soupeř snížil na rozdíl tří, čtyř branek. Zvládli jsme to dobře a jsem rád, že jsme si zase začali věřit," těšilo trenéra Přeštic Rudolfa Langa.

Našlápnuto k vítězství měly Příchovice v derby s Tymákovem. Domácí Sokol prohrával v jednu chvíli už o pět branek, ale nakonec vybojoval remízu 20:20.

„Je to škoda. Vedli jsme až do půlky druhého poločasu o pět branek. Závěr utkání jsme ale nezvládli. Tam asi rozhodla trochu naše nezkušenost. Oni to zkušeně dohráli a vyrovnali pětnáct vtřeřin před koncem. Před zápasem bychom bod brali, takhle je to pro nás spíše ztráta," řekl lodivod Příchovic Václav Hajžman.

Vyrovnané utkání se odehrálo i v Nýřanech, kde domácí Dioss byl nakonec o něco šťastnější a přetlačil Nezvěstice 22:21.

„Za velmi studeného nedělního odpoledne se hrála pohledná házená. V první půli se dařilo na obou stranách obranám, až ve druhé půli se oba týmy rozstřílely. Ze začátku jsme neustále vedli, ale nepodařilo se nám odskočit o dvě nebo tři branky, což byla škoda. Pak pomohlo Nýřanům střídání v útoku a zápas otočily. V závěru jsme snížili na rozdíl jednoho gólu, ale vyrovnat se nám nepodařilo," mrzelo Ladislava Vágnera, vedoucího týmu Nezvěstic.

Nezvěstičtí budou chtít ve zbývajících podzimních utkáních zabrat. „Je to již čtvrtý zápas s prohrou o jeden gól. V posledních dvou zápasech podzimu se pokusíme urvat alespoň dva body," dodal Vágner.

Výsledky:

I. liga mužů: Tymákov – Příchovice 20:20 (8:11), Čakovice – Přeštice 16:22 (6:12), Nýřany – Nezvěstice 22:21 (10:9).

Program mužů:

sobota, 16.00: Rokytnice - Nýřany, Tymákov - Opatovice, Příchovice - Studénka, Přeštice - Svinov.

neděle, 10.30: Příchovice - Svinov, 11.00: Tymákov - Krčín, Přeštice - Studénka.

Tabulka I. ligy národních házenkářůZdroj: Svaz národní házené