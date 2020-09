Po prvních dvou nepovedených kolech připsali národní házenkáři Přeštic na své konto o víkendu dvě vítězství.

Svěřenci trenéra Rudolfa Langa uspěli dvakrát na domácí půdě, kde postupně porazili Rokytnici 25:18 a Podlázky 18:12.

„Věřím, že jsme se konečně dostali do psychické pohody po špatném vstupu do sezony. Hráli jsme doma a pro nás to byly povinné čtyři body. Jsem rád, že jsme zápasy zvládli, i když to nebylo úplně tak jednoznačné,“ říká přeštický trenér Rudolf Lang, jenž chválil svůj tým za výkon v prvních poločasech zápasu. S druhou částí již ale tolik spokojený nebyl.

„O pauze to vždy vypadalo, že je rozhodnuto, ale bohužel jsme si vybrali ve druhé části slabší chvilku. S Podlázkami jsme čtrnáct minut nevstřelili ani branku a soupeř se dotáhl na rozdíl dvou gólů. Pak jsme ale přidali a zvládli jsme to. Myslím si, že jsme ukázali svoji sílu, a věřím, že se naše výkony budou stále zlepšovat,“ vysvětloval lodivod Přeštic.

Výsledky první ligy mužů, sobotní zápasy: Nezvěstice – Opatovice 21:21 (9:9), Nýřany – Krčín 27:27 (13:16), Přeštice – Rokytnice 25:18 (17:9), Příchovice – Podlázky 23:21 (13:11), Svinov – Čakovice 23:15 (12:5), Studénka – Tymákov 18:19 (9:10), nedělní zápasy: Nezvěstice – Krčín 24:23 (14:11), Nýřany – Opatovice 25:22 (13:13), Přeštice – Podlázky 18:12 (11:5), Příchovice – Rokytnice 18:16 (10:7), Studénka – Čakovice 17:20 (8:9), Svinov – Tymákov 15:21 (7:9).

Výsledky první ligy žen: Most – Tymákov 6:34 (3:20), Nezvěstice – Čakovice 21:9 (14:5), Modřany – Ejpovice 16:9 (11:3), Chomutov – Přeštice 16:26 (8:16).