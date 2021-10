„Nebyli jsme v jednoduché situaci. Jsme rád, že jsme i sami sobě ukázali, že ještě umíme hrát házenou. Ta série proher na nás už ležela a pohled na tabulku, kde jsme byli poslední, nebyl hezký. Povedly se nám vstupy do utkání oproti předchozím zápasů, ale lehké to rozhodně nebylo, protože byla znát určitá nervozita. Nakonec jsme to ale zvládli a věřím, že jsme se teď odrazili od toho pomyslného dna," byla znát vítězná úleva ve slovech přeštického lodivoda Rudolfa Langa.

Stoprocentní byli házenkáři Příchovic, kteří si zlepšili chuť po posledních porážkách. Poradili si 18:14 s Podlázkami a s přehledem zdolali i Rokytnici - 24:18.

„Po dvou porážkách se nám povedlo zvítězit. První utkání bylo ale těžké. Prohrávali jsme brzy 1:6, ale zlepšenou hrou jsme skóre vyrovnali do poločasu. Druhou půli jsme pak v klidu zvládli a šanci dostali i kluci ze střídačky. S Rokytnicí to byl poměrně jasný zápas. Od začátku jsme vedli a dovedli jsme to s přehledem do vítězného konce. Celkově jsem rád, že se prosadili střelecky i kluci z lavičky. Teď nás ale čeká Tymákov, což bude jiný oříšek," řekl po utkáních kouč Příchovic Václav Hajžman.

Nedařilo se naopak Tymákovu, který z výjezdu nepřivezl ani bod. V prvním duelu podlehl Studénce vysoko 12:20.

„Zranili se nám dva hráči z obrany a museli jsme tak vzít kluky z béčka. Navíc se nám zranil při rozcvičce i gólman. Paradoxně ale obrana v prvním zápase zahrála dobře. Útoku se bohužel ale vydařila jen první část. Pak jsme trefili tři tyčky, domácí naopak skórovali a už jsme to nedotáhli. Zbytečně jsme tahali balony a všichni to chtěli vzít na sebe místo toho, abychom se uklidnili a podrželi míč," nemohl být spokojený trenér Tymákova Václav Kugler.

Ve druhém utkání naopak tymákovský Sokol podlehl Svinovu 17:22.

„Jak jsme špatně končili, tak jsme i začali druhé utkání. Soupeř nám utekl, ale ještě do půle jsme snížili. Věřil jsem, že bychom mohli ještě zabrat, bohužel se to nepovedlo. Celkově útok nezahrál tak, jak bychom si představovali. Snad to bude v domácím prostředí lepší," věří kouč Tymákova.

Nezvěstice začaly víkendový dvojboj vítězně, když si poradily 24:18 s Opatovicemi.

„Získali jsme povinné domácí body. První půle byla vyrovnaná a utkání se rozhodovalo až v druhé části, kdy soupeři postupně docházeli síly, jelikož hrál pouze na tři útočníky. Rychlými protiútoky se nám podařilo několikrát přečíslit obranu soupeře a zaslouženě jsme vyhráli. Možnost dostali i někteří hráči, kteří toho dříve tolik neodehráli," vysvětloval Ladislav Vágner, vedoucí týmu Nezvěstic.

Následně tým z jihu Plzeňska čekal těžký duel s Krčínem, v němž Nezvěstičtí po tuhém boji prohráli 26:27.

„Hrála se krásná útočná rychlá technická házená. Diváci viděli mnoho gólů. Krčín tak jako my výrazně omladil před sezonou svůj tým, a i proto se zápas změnil ve střeleckou přestřelku. Soupeř byl po celý zápas vždy o pár branek před námi, ale v závěru se skóre vyrovnalo. Utkání mohlo skončit výhrou na obě strany. Na konci se usmálo štěstí pro Krčín," zamrzelo Vágnera.

Nýřanům se naopak v sobotním duelu povedlo porazit nezvěstického kata, Krčín udolali 20:18.

„Nastupovali jsme pouze se třemi útočníky, protože zbylí dva jsou zranění. Nebyl to vůbec lehký zápas, ale utkání se nám povedlo zvládnout. Dlouhou dobu to bylo těsné, ale v závěru, když jsme vedli o jeden gól, Jirka Brož zlikvidoval šestimetrový hod a hned z protiútoku jsme naopak skórovali my," těšilo nýřanského trenéra Zdeňka Korandu.

S Opatovicemi už se ale štěstí na oslabené Nýřany neusmálo, padly 20:23. „Bohužel měli i další hráči zdravotní problémy a už nebylo kam šáhnout. Do půle jsme ještě drželi krok a prohrávali jsme jen o buřta. Chtěli jsme na soupeře vletět po pauze, což se nepovedlo. Čtrnáct minut jsme nevstřelili branku, a to se ukázalo jako rozhodující. Prohrávali jsme i o pět gólů, ale jsem rád, že to kluci nezabalili a ještě snížili. Rozhodující také bylo, že jsme neproměnili čtyři šestimetrové hody," hodnotil utkání kouč Diossu.

Výsledky:

Národní házená, I. liga mužů, sobotní zápasy: Příchovice – Podlázky 18:14 (9:9), Přeštice – Rokytnice 21:15 (9:10), Nezvěstice – Opatovice 24:18 (11:10), Nýřany – Krčín 20:18 (11:10), Studénka – Tymákov 20:12 (8:7), nedělní zápasy: Příchovice – Rokytnice 24:16 (14:9), Přeštice – Podlázky 19:15 (10:7), Nezvěstice – Krčín 26:27 (12:15), Nýřany – Opatovice 20:23 (12:13), Svinov – Tymákov 22:17 (13:10).

Národní házená, I. liga žen: Nezvěstice – Most 16:11 (9:4), Tymákov – Čakovice 27:10 (15:6), Blovice – Přeštice 15:20 (8:7).



Následující program: sobota od 10.30: Nýřany - Nezvěstice, 16.00: Tymákov - Opatovice, 16.00: Rokytnice - Nýřany, Přeštice - Svinov.

Tabulka:

1. Sokol Krčín 8 5 – 2 – 1 189 : 178 12

2. TJ Příchovice 8 6 – 0 – 2 184 : 158 12

3. TJ S. Opatovice 8 5 – 1 – 2 187 : 173 11

4. Sokol Svinov 8 4 – 2 – 2 170 : 163 10

5. Sokol Tymákov 8 5 – 0 – 3 139 : 138 10

6. TJ DIOSS Nýřany 9 4 – 2 – 3 176 : 166 10

7. TJ S. Podlázky 10 4 – 2 – 4 183 : 187 10

8. TJ S. Nezvěstice 9 4 – 0 – 5 192 : 189 8

9. TJ Přeštice 8 3 – 0 – 5 151 : 166 6

10. SK Studénka 8 2 – 1 – 5 141 : 149 5

11. Sokol Rokytnice 8 1 – 1 – 6 129 : 163 3

12. TJ Avia Čakovice 8 1 – 1 – 6 129 : 140 3