Na úvod světové série juniorek v závodech horských kol cross country v Albstadtu byla Simona Spěšná třináctá a v deštivé zkoušce v Novém Městě na Moravě k tomu česká naděje přidala 17. příčku. V konkurenci 66 soupeřek z 23 zemí. I tak byla spokojená jen napůl.

„Doma jsem chtěla určitě víc,“ připouští Spěšná. „Přála jsem si vylepšit umístění z Albstadtu, ale bohužel se projevila tréninková pauza z úvodu sezony,“ připomíná loni doma neporazitelná kadetka peripetie z přípravy na první rok o kategorii výš.

Nejenže mladičké bikerce z týmu MS Bike Academy je stále teprve 16 let, v rozletu ji navíc zbrzdila nepříjemná série zdravotních trablů.

Porci smůly si vybrala na předsezonním soustředění v Itálii. „Nejprve jsem měla problémy s koleny, to ale přišlo ve volném týdnu, takže dobrý. Jenže následoval pád při tréninku na jednom z tamních nejslavnějších trailů Canyon. Do předního kola mi vletěl klacek a při nehodě jsem si zlomila prst na ruce. Vypadá to sice jako drobnost, ale kolo jsem s tím v terénu neuřídila a skoro tři týdny jsem trénovala jen na silnici. A aby toho nebylo málo, tak nás po návratu domů navštívil covid. Což bylo asi nejhorší,“ říká členka Akademie individuálních sportů Plzeňského kraje.

Po překonání nemoci totiž začínala téměř od nuly. „Po čtrnácti dnech absolutní stopky jsem usedla na trenažer a ťapala jsem si jen totální piánko. Nějaké intenzity jsem byla schopná zvládnout až před Albstadtem,“ vypráví evropská královna starších žaček z roku 2018.

Do světové série juniorek tak naskočila, jak říká její otec, bývalý excelentní biker a nyní trenér Milan Spěšný, jen na talent. Což na díru do světa proti o rok i dva starším soupeřkám nestačí.

Ale i tak se Spěšná rvala, co to šlo. Do cíle v Albstadtu i v Novém Městě dorazila jako třetí z Češek. V Německu o minutu za Anetou Novotnou a jen dvacet vteřin za Karolínou Bedrníkovou. Na rozmáčené Vysočině to bylo podobné. „V Novém Městě jsem si to docela práskla. Skoro hodina dvacet na blátivém terénu je na juniorky hodně dlouhý závod. K tomu se strhla bouřka, déšť se mísil s kroupami a v tom bahně to bylo fakt těžké. Vylezlé kořeny klouzaly, ale já s technickými pasážemi nemívám problémy. Horší to bylo ve stoupáních,“ přiznala.

Přitom první dvě z celkem čtyř kol nezvládla špatně. „Zajela jsem zhruba dvanáctý čas, což je solidní. Jenže potom jsem se začala propadat dozadu. Bylo znát, že po té pauze nemám tolik natrénováno. Ale nehroutím se z toho. Vrchol sezony přijde až v srpnu, kdy je na programu mistrovství Evropy, domácí šampionát a mistrovství světa,“ zdůrazňuje studentka Sportovní a podnikatelské střední školy v Plzni.

Únavu z víkendového souboje se světovou elitou střásá už zase doma. Překvapivě se zahraniční parťačkou Marou Roldanovou. Mladičkou Kanaďanku z Vancouveru totiž cyklistická rodina Spěšných přichýlila na čtrnáct dnů pod svá křídla.

„Kanadská výprava jela z Nového Města rovnou do dějiště dalšího dílu Světového poháru v rakouském Leogangu, kde ale junioři nestartují. Poptávali se, kdo by mohl holčinu přijmout, a tak jsme se rozhodli pomoct,“ vysvětluje Spěšná. „S Marou trénujeme a já si procvičím angličtinu. Je to super. Společně absolvujeme i první závody Českého poháru o víkendu na Zadově a za týden v Brně,“ prozrazuje.

Tratě na Šumavě i na Moravě patří k jejím oblíbeným a na start přes všechny potíže rozhodně nepůjde předem poražená.

„Zatímco při svěťácích jsem stála daleko za holkama, ony v první lajně a já v páté, teď to bude srovnané. Ale kromě Mary Roldanové zůstaly v Česku i další zahraniční závodnice, což se taky promítne. Tak uvidíme,“ uzavírá Simona Spěšná.