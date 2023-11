Organizátory potěšila především vysoká účast v mládežnických kategoriích: 62 dětí do šesti let a přes 150 běžců ve věku 7 až 10 let.

Početné pole malých běžců. | Foto: Pilsen Trails

Ani podzimní deštivé počasí neodradilo běžce od účasti. Osmý ročník Hannah Pilsen Trail Krkavec a druhý závod letošní série terénních běhů v okolí Plzně slavil účastnický rekord. K startu na Bílé Hoře nastoupilo 550 závodníků. Pořadatele potěšila především vysoká účast v mládežnických kategoriích: 62 dětí do šesti let a přes 150 běžců ve věku 7 až 10 let. Velký zájem byl opět o multigenerační štafetu pořádanou spolu s dobrovolnickým centrem Totem, v níž nejmenší běžci předávají štafetový kolík svým rodičům či prarodičům.

Slavnostní vyhlášení.Zdroj: Pilsen Trails

Závody mládeže ovládli atleti z AK Škoda Plzeň, který měl na startu přes 100 běžeckých nadějí.

V hlavních závodech na maratonské distanci zářili Tereza Gavendová (Praha) a především nedostižitelný Tomáš Eisner (Pilsenman Club), který na kluzkém terénu zvládl trať 42 kilometru přes Chlum, údolím Berounky, ale také s výběhem na Krkavec za 3:01:17 hodiny.

Souboje na 22,5 km obohatila svou účastí česká reprezentantka na dlouhých tratích, olympionička Tereza Hrochová z AK Škoda Plzeň. Pilsen Trail Krkavec si zaběhla jako přípravu na mistrovství ČR v krosu a vytvořila traťový rekord 1:36:21 hodiny. Porazit ji dokázal jen nejrychlejší muž Michal Oplt (OTC Vlčáci) v čase 1:30.18,8 hodiny.

Tereza HrochováZdroj: Pilsen Trails

Celkové pořadí seriálu Hannah Pilsen Trail 2023 ovládli Štěpánka Herradová z Plzně a Pavel Vrána ze Stod Harriers.

Výsledky:

Maraton

Muži do 39 let: 1. Eisner Tomáš (Pilsenman Club) 3:01:17,8 hod., 2. Runt (Březno u Chomutova) 3:48:27,5, 3. Beránek (Žebrák) 3:58:36,5, nad 40 let: 1. Vrána (Stod Harriers) 3:21:58,1, 2. Ulrych (Vivobarefoot Plzeň) 3:43:32,4, 3. Kovář (Spokato - Sokolov) 3:44:50,5.

Ženy do 39 let: 1. Gavendová (Praha) 3:42:54,7, 2. Hasnedlová (KOS) 4:33:31,8, 3. Beranová (Čochtan Horní Slavkov) 5:47:20,3, nad 40 let: 1. Herradová (Plzeň) 4:34:44,2, 2. Králíčková (Novoveský Tatra club) 4:56:15,8, 3. Červenková (Praha) 4:57:53,0.

22,5 km

Muži do 39 let: 1. Vohradský (Dobřany) 1:37:37,2 hod., 2. Veselovský 1:38:14,6, 3. Kamaryt (KOS Plzeň) 1:39:58,7, (KOS Plzeň), nad 40 let: 1. Oplt (OTC Vlčáci) 1:30:18,8, 2. Flag (CSG Tri Team) 1:38:11,9, 3. Brož (LK Jasan Aš) 1:47:10,5.

Ženy do 39 let: 1. Hrochová (AK Škoda Plzeň) 1:36:21,1, 2. Zelenková (Plzeň) 2:06:45,9, 3. Fischerová (Aš) 2:07:11,7, nad 40 let: 1. Šmákalová (Sokol SG Plzeň Petřín) 1:42:14,8, 2. Eisnerová (Runland Team) 1:42:38,6, 3. Fričková (Olymp Praha) 1:47:57,5.

7 km

Muži do 39 let: 1. Jócsik (AK Škoda Plzeň) 26:19,5 min., 2. Němeček (Plzeň) 30:47,5, 3. Pašek 31:29,8, nad 40 let: 1. Tošner (KOS Plzeň) 30:31,8, 2. Trepka (Jezevci) 30:54,7, 3. Pavlát (SKS 1892) 33:53,4.

Ženy do 39 let: 1. Auterská (Plzeň) 35:58,4, 2. Königsmarková (Plzeň 37:04,6, 3. Starinčáková (Plzeň v tahu) 39:20,3, nad 40 let: 1. Zámečníková (Klatovy) 37:34,8, 2. Bečvářová (SV Stříbro) 37:35,2, 3. Hocká (Tempo Makers)) 38:03,8.

