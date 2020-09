„Čtyřiatřicet inkasovaných branek je velmi hodně. Zápas jsme si prohráli hrou a chybami v obraně, což si musíme rozebrat. V útoku bych problém neviděl, v ofenzivě byly dobré výkony od Kuby Doudy, střelecky se opět prosadil Péťa Linhart,“ zhodnotil utkání plzeňský trenér Petr Štochl.

Talentu nevyšel začátek a konec zápasu. Západočeši museli dotahovat třígólové manko. Poprvé se do vedení dostali v 6. minutě – 4:3. Až do 20. minuty si udržovali jedno až dvoubrankové vedení. Pět minut před koncem první půle Talent svému soupeři odskočil na 17:12. Kopřivnický trenér Lubomír Veřmiřovský si vzal oddechový čas a hosté před odchodem do šaten stáhli náskok domácích na 18:16. „Za stavu 17:12 jsme to měli dobře rozehrané. Je velký rozdíl jít do šaten, když je to 18:16, než s pětigólovým náskokem nebo pokud bychom rozdíl navýšili. Toto považuji za jeden ze zásadních momentů zápasu,“ řekl Štochl.

Ve 35. minutě Plzeň vedla 22:18 a až do 42. minuty si udržovala dvou až tříbrankový náskok. Druhou třicetiminutovku lépe zvládla Kopřivnice. Ve 45. minutě srovnala na 24:24. Trenér Štochl si vzal time-out a vyměnil brankáře Filipa Herajta za Karla Šmída. „Máme dva kvalitní gólmany, proto nevidím důvod, proč by měl chytat jen jeden. Ať jsou oba vytížení a v zápasovém tempu. Hery chytal velmi dobře, ale na chvíli jsme tam pustili Karla. Bylo to ve fázi, kdy se utkání lámalo a dva tři góly byly na hraně toho, že je gólman mohl chytit. Takže jsme zkusili Karla, jestli zavře bránu, protože to by mohl být zlomový moment, ale nestalo se,“ vysvětlil Štochl.

Šest minut druhé poloviny poslední třicetiminutovky byl stav srovnaný nebo o jednu branku vedla Plzeň. Na stranu hostí se zápas převážil v 51. minutě – 27:28 z pohledu Talentu. Pak už Talent třikrát dotahoval i tříbrankové manko. Mistr extraligy 2019 a vítěz základní části nedokončené minulé sezony nakonec překvapivě doma prohrál 32:34. „Posledních patnáct minut druhé půle jsme vypadli ze hry a systému,“ zklamalo Petra Štochla.

Plzeňské střelce několikrát vychytal španělský brankář Kopřivnice Ignasi Admella Izard. „Ano, předvedl několik pěkných zákroků, takže svému týmu pomohl, ale my jsme si zápas prohráli v obraně,“ dodal trenér Talentu.

Další utkání by měla Plzeň odehrát v Lovosicích (sobota 17 hodin), ale hráči Severočechů se před dvěma týdny nakazili covidem-19. Lovosice nehrály už dvě kola a o dalším případném odložení by se mělo rozhodnout ve středu.