Zároveň si o více než vteřinu vylepšila osobní maximum. „Připisuju to tomu, že dřív jsem běžela šestnáctikrokový rytmus, ale teď už dělám některé překážky na patnáct,“ vysvětlila členka Akademie individuálních sportů Plz. kraje (AIS PK).

Dzurová popsala, že na domácím šampionátu jí kromě sedmé překážky vyšlo podle představ zdolání všech překážek. „U sedmé jsem udělala o krok navíc, což mě mrzí, protože čas by byl ještě lepší,“ tvrdila atletka Škody.

Přiznala, že jejím vzorem je mistryně světa a olympijská medailistka, překážkářka Zuzana Hejnová. „Znám se s ní osobně, protože jsem jezdila na její kempy. Před během na mistrovství republiky mi psala, což mně také hodně pomohlo,“ řekla Valerie Dzurová.

Viktorie Jánská.Zdroj: ČAS/Jan Houska

Co do počtu medailí byla lepší patnáctiletá Viktorie Jánská. Patnáctiletá atletka Škody Plzeň a členka AIS PK vyrovnala dorostenecký rekord mistrovství ČR ve sprintu na 100 metrů překážek časem 13,65 sekundy. Tím si zajistila nominaci na mistrovství Evropy do 18 let v Jeruzalémě. Druhou zlatou medaili získala ve skoku dalekém (5,79 metru).

AK Škoda Plzeň byl nejúspěšnějším klubem mistrovství ČR ziskem deseti zlatých, tří stříbrných a pěti bronzových medailí.

Na mistrovství Evropy do 18 let budou Škodovku reprezentovat kromě Jánské oštěpařka Magdaléna Hellmayerová, běžec Jan Škarban (AIS PK) a sedmibojařka Kateřina Salcmanová.

