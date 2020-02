Do konce základní části zbývá pět zápasů a tento víkend je na programu 18. kolo. V něm první Plzeň hraje na hřišti právě osmého Jičína (sobota od 18 hodin). „Doufáme, že si přivezeme body, protože v Jičíně se nám v minulosti nedařilo. Prohrávali jsme tam na přípravném turnaji, v extralize i v poháru. Jičín je těžký soupeř silný hlavně na domácí palubovce,“ uvedl brankář Talentu Filip Herajt.

Deváté Hranice a desáté Brno za Jičínem zaostávají o pouhý bod. „Jičín bude mít velkou motivaci uspět. Do konce základní části nezbývá moc zápasů, takže mu jde o všechno. Bylo by ale skvělé vyhrát nějakým dobrým výsledkem, abychom si udělali respekt, pokud bychom je dostali v play-off,“ přeje si třiadvacetiletý gólman.

Jelikož zdravotní problémy zřejmě nepustí do hry Karla Šmída, měl by chytat Herajt. „Jičín má dobré střelce z dálky Šulce a Kovaříka. Šulc má šikovnou ruku – jeho střely jsou nevyzpytatelné, dokáže je schovat a má super podstřel. To samé platí o Kovaříkovi,“ všiml si Herajt.