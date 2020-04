Dvě kola před koncem základní části ji zastavila pandemie koronaviru. Futsalový svaz ponechal výsledky, a tak se vítězem stala Chrudim. Interobal Plzeň obsadil druhou příčku, což je historicky nejlepší umístění. „Druhé místo je skvělý výsledek a vážíme si ho,“ říká trenér Interobalu Marek Kopecký, který před uplynulou sezonou nahradil Davida Friče.

Kdy byl tým naposledy pohromadě?

Ve středu 11. března na tréninku před pátečním utkáním s Mělníkem, ke kterému už nedošlo. Čtvrteční trénink byl zrušen a od té doby jsme se s kluky neviděli.

Jak moc vám futsal chybí?

Jako všem hodně. Přišli jsme o vyvrcholení sezony, o emoce v play-off a dodnes se s tím nedokážu smířit. Nedá se ale nic dělat, musíme to respektovat a teď už myslet na další sezonu.

Ceníte si toho, že Plzeň dosáhla na svůj historicky nejlepší výsledek?

V první řadě jsem smutný, že nemůžeme sezonu dohrát, jak jsme všichni zvyklí. Bohužel zasáhla vyšší moc a s tím nic neuděláme. Momentálně všichni bojujeme o přežití a návrat do normálního života,což je teď pro nás to nejdůležitější. Výkonný výbor Českého svazu futsalu podle mě rozhodl správně a my toto rozhodnutí respektujeme. Celou sezonu jsme tvrdě pracovali, abychom získali medaili. Já si druhého místa nesmírně vážím, i když sezona skončila tak, jak skončila.

Jak byste zhodnotil sezonu, v níž mužstvo prohrálo pouze dvakrát?

Pozitivně. Udělali jsme velký kus práce a od začátku sezony si všechno sedlo. Předváděli jsme pohledný futsal podpořený výbornými výsledky. V sezoně jsme neměli vážný výpadek formy a celou základní část jsme se pohybovali mezi prvním a druhým místem. To je skvělý výsledek a všichni hráči, realizační tým a lidé, kteří se pohybovali kolem týmu zaslouží obrovskou pochvalu. Na všechny jsem hrdý.

Jaké utkání považujete jako nejlepší?

Kvalitních zápasů bylo několik, ale nastartoval nás zápas v Teplicích, kde jsme vyhráli, a dokázali jsme si, že můžeme hrát s takovými týmy. Stouplo nám sebevědomí a skvělé výsledky jsme dokázali dělat po celý rok.

Necítil jste už únavu z věčného cestování do Plzně?

Bylo to pro mě samozřejmě velice náročné. Do Plzně jsem jezdil každý den, takže od pondělí do pátku jsem seděl v autě a za týden najezdil dva a půl tisíce kilometrů. Dá se říct, že jsem byl takový profesionální řidič. Cestování bylo unavující, ale co bych momentálně dal za to, abych mohl jezdit do Plzně. Únava se vstřebává lépe, když se daří, a nám se dařilo, takže to nebylo tak hrozné.

Dostanou hráči volno a budou se připravovat individuálně?

Po oznámení přerušení ligy jsme klukům dali čtrnáctidenní pauzu. Předtím měli individuální plány, střídaly se běžecké tréninky s posilovacími. Byli jsme propojení aplikacemi, takže jsem věděl, kdo a jak pracuje, v jakých tepových frekvencích a intervalech. Kluky jsem měl pod kontrolou. Momentálně zůstaneme v kondičním udržovacím režimu, protože pauza bude dlouhá. Budeme střídat trénování s volnem.

Máte už v hlavě další sezonu? V čem bude potřeba se posunout?

Měli jsme už v hlavě novou sezonu, ale bohužel touto situací se všechno změnilo. Nevíme, co bude, a musíme počkat, jak se všechno vyvine, jestli se podaří nastartovat ekonomika. Podle mě nikdo z futsalových týmů teď nedokáže říct, jak to bude příští sezonu. Takže nám to trochu zhatilo plány, ale nedá se nic dělat, musíme počkat a nemůžeme teď plánovat novou sezonu.

Máte za sebou první sezonu v Plzni. Jak vnímáte Interobal jako klub?

Plzeň je už top tým v Čechách. Velice ambiciózní s výborným zázemím. Tréninkové podmínky jsou na vysoké úrovni a jsem rád, že jsem mohl být součástí tohoto týmu. Věřím, že se v Plzni brzy dočkají vysněného titulu.

Budete v Plzni pokračovat?

To ukáže čas. Mám smlouvu ještě na rok, ale už jsem to říkal v předchozí odpovědi: momentálně opravdu musíme počkat na to, jak všechno dopadne. Potom si s prezidentem klubu sedneme,a budeme řešit co a jak. Byl bych samozřejmě strašně rád, kdybych mohl navázat a dodělat rozdělanou práci.