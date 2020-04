Jenže nejen v Česku kvůli koronavirové pandemii platí nouzový stav a sport se na celém světě vlivem nákazy zastavil. Takže baráž o světový šampionát musí zatím počkat. „Neoficiálně nám bylo sděleno, že baráž bude mezi červencema zářím. Podle mě se proto mistrovství světa bude posouvat,“ tvrdil futsalista Interobalu Plzeň a české reprezentace Tomáš Vnuk.

Soutěžní utkání jste nehrál zhruba měsíc, nesvrbí vás nohy?

Svrbí. Kopu si alespoň na zahradě. (smích)

Zatímco klasické mistrovství světa nebylo zrušeno ani posunuto, červencové Akademické MS bylo zrušeno. Dotklo se vás to?

V minulosti jsem byl na akademickém mistrovství ve Španělsku a v Brazílii, ale pak zúžili výběr podle ročníků. nyní mohou startovat hráči narození 1995 a mladší. O šampionát přišli Kuba Luhový a Lukáš Němec z Plzně.

Dostali jste od trenéra Kopeckého plán na udržování fyzické kondice?

Pondělí, středa a pátek je kondiční trénink, úterý a čtvrtek máme od fyzioterapeutky naordinované cviky na posilování. Přes aplikaci trenérovi posíláme, že jsme to splnili.

14. dubna se má rozhodnout, jak dál s VARTA Futsal ligou…

Jsou dvě varianty. První je, že se soutěž zruší a tabulka zůstane tak, jak je. Nebo že se dohrají dvě kola základní části a play-off se bude hrát formou Ligy mistrů, tedy dva zápasy a rozhodl by počet vstřelených gólů na hřišti soupeře. Finále by ale mělo být na dva vítězné zápasy. Je možné, že se liga bude dohrávat v červnu a v červenci, jak o to usiluje UEFA. Pak by ale byl problém, protože některým klukům končí smlouvy ke konci června. Těžko říct, jak by to vypadalo, protože Sparta by mohla koupit šest nových hráčů, když teď má Brazilce doma.

Předseda ligy Daniel Kolman prohlásil, že v případě zrušení soutěže bude jejím vítězem Chrudim, i když ji teoreticky můžete ještě přeskočit. Souhlasíte?

Asi bychom souhlasili. Chrudim dvakrát porazila Spartu. Porazila nás a remizovala s námi, vyhrála nad Teplicemi a dvakrát nad Slavií. Myslím si, že by její prvenství bylo zasloužené.

Mělo by smysl dohrát alespoň poslední dvě kola a ukončit základní část?

Je to lepší než nic. Navíc by si nikdo nemohl stěžovat, že to není kompletní. Otázka je, co na to týmy, které poslaly hráče domů. Další věc je hrát po dvou měsících, i když bychom byli rozběhaní, ale bez možnosti tréninku s míčem v hale.