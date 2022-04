„Nebyla to až tak špatná sezona,“ říkal 45letý pilot Václav Pech, který je osminásobným mistrem republiky. I letos pojede s Fordem Focus WRC, když s vozem této specifikace nemůže zasáhnout do boje o celkové prvenství v mistrovství ČR. „O ničem jiném jsme ani neuvažovali,“ pravil navzdory tomu plzeňský závodník než ve středu vyrazil na Valašsko, kde se o víkendu pojede úvodní závod osmidílného seriálu domácího šampionátu.

V jaké jste rozpoložení krátce před startem sezony? Cítíte nervozitu nebo spíš natěšení?

Teď převládá lehká nervozita, i když se na sezonu těším. Před prvním startem panuje vždycky větší napětí. Chybí rozježděnost, taková ta závodní rutina. V prvních soutěžních kilometrech chvilku potrvá, než se do toho dostaneme a budu si jisté, že auto stoprocentně ovládám.

To se nedá natrénovat? Kolik jste toho v přípravě najezdili?

Samozřejmě, že jsme měly testy. Ale při tom se trať naučíte strašně rychle, už po prvním průjezdu víte, kde to klouzne, odskočí a už můžete jet naplno. Při závodě, kde musíte jet naplno, se to hůř odhaduje.

Měli jste přes zimu hodně práce na vašem vozu Ford Focus WRC?

Nemuseli jsme řešit nic zásadního. Ale rozebrali jsme auto do posledního šroubku, všechno jsme zkontrolovali, a zase složili zpátky. Některé díly šly i na defektoskopii a na rentgeny, jestli tam nejsou prasklinky. Byla to mravenčí práce.

Ptal jsem se na auto i proto, že loni vás provázely často technické problémy. Snažil jste se na minulou sezonu spíš zapomenout?

Ne, to ne. Každá sezona má něco do sebe. Ani nebyla tak špatná, nakonec jsme byli třetí celkově. Nejvíc nás srazila závada motoru na Barumce, kterou jsme měli perfektně rozjetou. Ale to nejsme schopní ovlivnit, motor má určitou životnost, ale nemělo by se stát, že praskne klika. Taky nám to v Anglii vyreklamovali, což bylo dobré, protože motor je nejdražší položka na autě. Snad už se něco podobného nestane.

Věříte tedy, že jste si všechnu smůlu vybral loni?

Snad jo. Poslední dva závody minulé sezony byly perfektní. Jak Pačejov, tak nejvíc Krumlov, kde jsme vyhráli. Doufáme, že na to navážeme, ale nebude to nic jednoduchého. Třeba už teď o víkendu, kdy má být pravé aprílové počasí.

A Valašská rallye je navíc sama o sobě specifická soutěž…

Přesně tak. Tratě jsou moc hezké, technické. Ale střídá se tam rychlý asfalt a pomalé horské cestičky, kde to je hodně záludné. Jezdec se musí hodně koncentrovat. Když vám to uklouzne o deset centimetrů dál, ležíte v lepším případě na boku v pangejtu. Zvlášť když naprší, chová se tarť jako led. A to nepřeháním. I proto mám z prvního závodu velký respekt.

Jste připravení i na sníh?

Jsme, ale to je asi to jediné, co bych si vůbec nepřál. Pak by to byla ještě větší loterie při volbě pneumatik. Sníh určitě nebude všude a vy musíte zvolit, jestli přezout na zimní pneumatiky a změkčit podvozky, nebo to risknout na letních. V obou případech se dá hodně ztratit, z toho mám největší obavy, ale připravení na to jsme.

Loni jste měl také zdravotní problémy, zapracoval jste i na fyzičce?

Vím, že to říkám každý rok, ale takhle jsem ještě nikdy nemakal. (úsměv) Ale teď toho bylo opravdu hodně, kruhové tréninky, cvičení s vlastní vahou a občas zajdu i na squash. Třikrát až čtyřikrát v týdnu. Jediné, co mi štve je, že vůbec nehubnu. Osobní trenér mě uklidňuje, že přeměňuju tuk ve svaly. (smích) Ale cítím se lépe, i když váha zůstává stejná.

Stihl jste v zimní pauze sledovat i dění u konkurence?

Moc ne. Konkurence také všechno nezveřejňuje. Oficiální tiskové zprávy sleduju, ale žádné zákulisní informace nemám. (úsměv) Ani na to nemám čas, necháme se překvapit, jak to bude na Valašce.

Změnilo se lehce i startovní pole, ve kterém chybí třeba Jan Černý, s nímž jste loni bojoval o třetí příčku celkového pořadí…

Viděl jsem, že teď chybí. Má plány i v mistrovství světa, proto některé tuzemské závody zřejmě vynechá. Jinak by mělo zůstat všechno při starém, další naši největší soupeři Honza Kopecký a Filip Mareš nebo mladý Březík nechybí. Očekávám, že to bude pěkný závod na úvod sezony.

A jaké jsou vaše plány do sezony?

Jednoznačně zkusit v každém závodě bojovat o vítězství a zbytek se uvidí. (úsměv)

Podle nových pravidel ale s vozem specifikace WRC nemůžete zasáhnout do boje o titul mistra ČR. Souhlasí to?

To teď nemůžeme jet. Proto nám jde o vítězství v jednotlivých závodech a bodujeme do Divize 2, kde jsou nehomologované vozy, ale to je zhruba polovina startovního pole, takže bude o co závodit.

Kdo tam by měl být vaším největším konkurentem?

Přiznám se, že na to moc nekoukáme. Soustředíme se na celkové pořadí, jde nám o vítězství v jednotlivých závodech. To je náš hlavní cíl.

Na Valašské rallye pojedou i zahraniční jezdci. Jak tohle vnímáte?

Je to příjemné zpestření, nastaví jinak laťku. Pamatuju si, že když jsem jezdili Seveřené a jeli jsme Šumavu nebo Jänner rallye, tak jsme jim na asfaltu ujížděli, ale jakmile to začalo klouzat i s horšíma autama byli lepší oni. A my pak od nich kopírovali styl, pneumatiky i nastavení. Takže já to vítám, zase něco přiučíme.

Vy máte v plánu jet celé mistrovství ČR? I nový závod v Německu?

Jo, 3stadte rallye jsme jeli naposledy někdy v roce 1998. Tenkrát to byla čistě šotolinové, letos zatím tratě nejsou známé. Snad jen, že to bude v okolí Pasova. Spojením s německým mistrákem se zase zvedne konkurence, pojede víc posádek.