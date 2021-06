Interobal rozhodl o svém premiérovém mistrovském titulu ve čtvrtek večer doma vítězstvím 4:1. Pozoruhodné je to celé i proto, že před finálovou sérií se Plzni nikdy v historii nepodařilo Chrudim porazit.

„Musím smeknout před celým týmem za to, co dokázal, protože v play-off jsme měli bilanci 9:0. S česko-slovenským týmem jsme ve finále porazili Chrudim 3:0. Nikdo nám před play-off nevěřil a všichni favorizovali Chrudim a Teplice. My nemáme rozdílové hráče, ale hráli jsme srdcem. Kluci ukázali, že se všichni mýlili, a já jsem hrdý na celý tým,“ povídal dojatý trenér Plzně Marek Kopecký.

Interobal Plzeň v play-off neklopýtl. Ve čtvrtfinále zdolal Mělník 3:0 na zápasy a to samé se Západočechům podařilo v semifinále proti pražské Slavii. Vstup do vyřazovacích bojů ovšem Plzeň neměla oslnivý, protože první zápas proti Mělníku vyrovnávala při power-play a o své výhře rozhodla v prodloužení. „Náš výkon rostl se soupeřem. Mentalita kluků je taková, že nejdou proti papírově slabším soupeřům na krev, naplno, ale v těžkých zápasech ukázali, že jsme titul získali zaslouženě,“ řekl Kopecký.

Klíčovými muži Interobalu byli nejproduktivnější futsalista play-off Tomáš Vnuk a brankář Ondřej Vahala. „Ale jeden hráč to nikdy nevyhraje sám. Rozhodující byl týmový výkon, soudržnost a ostatní kluci se přidali. Ve třetím utkání finále se přidal Michal Seidler, který vstřelil vítězný gól. Herně se trápil, ale my jsme ho uklidňovali, že jeho čas přijde,“ upozornil trenér Interobalu.

Třetí finálový zápas podle Kopeckého rozhodla plzeňská bojovnost. „Chrudim byla možná futsalovější a my jsme zvolili taktiku, která se ne každému líbila, ale nakonec z ní padl rozhodující gól. Nechtěli jsme se s Chrudimí honit po celém hřišti. Ve druhé půli kluci nechali na hřišti všechno, když jsem viděl ty skluzy a osobní souboje, tak to byla paráda,“ těšilo Marka Kopeckého.

Gólman Interobalu Ondřej Vahala, který přišel do Plzně v lednu tohoto roku, byl šťastný, že zvedl nad hlavu mistrovský pohár. „Pokud by mi před play-off někdo řekl, že vyhrajeme titul na devět zápasů, tak bych mu nevěřil, ale zázraky se dějí. Jsme ohromně nadšení. Myslím si, že nikdo netipoval, že Chrudim přejedeme 3:0, protože to se tu historicky ještě nestalo,“ připomněl Vahala, který přihrával dlouhým balonem od vlastní branky na vítězný gól Seidlera. „Mě by to jen v bráně nebavilo, rád si zaútočím. Snažím se klukům co nejvíce pomoci a naštěstí jeden z mých dlouhých balonů trefil Jumba (Seidlera) do hlavy a zaplať pánbůh to zapadlo do brány,“ dodal Ondřej Vahala.