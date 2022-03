Šestý tým švédské ligy, stejně jako Talent, ve středu prohrál ligový zápas. Dokonce na palubovce předposledního Aranasu z města Kungsbacka 24:29, jenže v týdnu předtím porazil doma jasně lídra tabulky Sävehof 26:19.

„Ten ale nehrál kompletní,“ připomněl jeden z plzeňských trenérů Petr Štochl, který sháněl informace o soupeři od bývalého spoluhráče z Füchse Berlín.

„Viděli jsme i zápasy Alingsasu z evropského poháru. Jsem přesvědčený, že šanci na postup máme,“ věří trenér házenkářů Talentu svému týmu, přestože ví o kvalitách soupeře ze země letošních mistrů Evropy, který ale na šampionátu neměl žádného zástupce.

FOTO: Talent začal čtvrtfinále play-off porážkou v rozstřelu

„Švédská házená je založená na velice kvalitní individuální činnosti, mají dobrou práci s míčem, skvěle volí prostor. Pro naši obranu to bude složité, ale snad se na to dostatečně připravíme,“ doplnil Petr Štochl a reagoval i na to, že zápasy jdou teď v rychlém sledu po sobě.

„Je to jako v play-off, hrajeme středa-víkend, v tom bych problém neviděl,“ nestěžoval si plzeňský kouč na náročný program nejbližších dnů. Před nedělní odvetou s Alingsasem totiž čeká Talent ještě druhý zápas s Brnem ve čtvrtfinále extraligy.

„Já bych nejradši hrál hned zítra, musíme bojovat,“ říkal i Jakub Douda ve středu po prohře s Brnem.

Alingsas HK

Momentálně šestý celek základní části švédské ligy, který si zajistil účast ve finálové osmičce. V evropských pohárech hraje pravidelně posledních šest sezon. V té minulé si dokonce zahrál skupinovou fázi Evropské ligy.

Zatímco Talent tým Plzeňského kraje byl přímo nasazený až do třetího kola, a k postupu do čtvrtfinále mu tak stačilo vyřadit „jen“ dva soupeře (Zubří a lucemburský Esch), švédský Alingsas HK je v EHF European Cup od prvního kola a na cestě mezi elitní osmičku vyřadil Metaloplastiku Šabac, ukrajinský Donbas, estonský Tallin i rumunský klub Potaisa Turda.

Alingsas má v kádru téměř výhradně švédské házenkáře, doplňuje je jen dvojice Norů – Matthias Bach Möller, Mathias Pedersen – a finský reprezentant Christoffer Thor.