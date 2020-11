Futsalista Michal Seidler uzavíral pátou sérii za stavu 3:4, a jelikož překonal chorvatského brankáře, penaltový rozstřel pokračoval.

„Nebylo to nic příjemného, ale my máme určené, že chodím pátý. Nepřipouštěl jsem si, že bych penaltu nedal. Věděl jsem, kam to kopnu,“ popsal pocity z páté série Michal Seidler, který hraje za Interobal Plzeň.

Češi si přivezli z Chorvatska z prvního utkání baráže o mistrovství světa nadějnou remízu 2:2. Tímto výsledkem, i po desetiminutovém prodloužení, skončil také úterní zápas v Brně. O postupujícím na světový šampionát musely rozhodnout penalty. Rozuzlení padlo až v osmé sérii, kdy Ondřej Vahala vychytal Chorvata, ale Jiří Vokoun prostřelil gólmana hostů. Na palubovce propukl nefalšovaný gejzír české radosti. „Věřil jsem, že na penalty nám to vyjde a že postoupíme,“ přiznal Seidler.

Favoritem dvojzápasu byli Chorvaté, a to nejen s ohledem na koronavirovou pauzu české nejvyšší soutěže. „Pokud by nám někdo před baráží řekl, že postoupíme, tak by tomu málokdo uvěřil. V Čechách je lockdown a my jsme nemohli hrát a trénovat. Čtyři hráči včetně mě šli do baráže rovnou z karantény. Takže postup je pro nás obrovský zázrak a úspěch a jsme strašně rádi, že se nám to povedlo,“ oddechl si klíčový futsalista národního týmu.

Souhlasí, že Chorvaté mohli českého soupeře podcenit, ale po brzkém vedení Čechů 2:0 v prvním duelu v Zadaru si favorit uvědomil, že to samo nepůjde. „Oni věděli o těch problémech, které jsou v Česku, takže to určitě měli v hlavě. Myslím si, že si na nás hodně věřili. Chorvatsko je jeden z nejlepších týmů v Evropě. My jsme hráli z obrany a ze dvou šancí jsme dali dva góly. Na Chorvatech bylo poznat, že znervózněli. Druhý zápas nás už nepodcenili. Hodně bych chtěl pochválit obranu, udělali jsme minimum chyb, a když nějaká byla, tak to pochytal Ondra Vahala nebo v Chorvatsku Lukáš Němec,“ potěšilo Seidlera.

Jak probíhaly oslavy? „Oslavili jsme to společně v hotelu, měli jsme šampaňské, podívali jsme se na ten zápas a byli jsme moc šťastní, že se to povedlo,“ řekl.

Michal Seidler pamatuje poslední MS s českou účastí před osmi lety v Thajsku. „Světový šampionát je sen každého hráče. Z Evropy postupuje pouze sedm mužstev, ale teď asi jen šest, protože sedmým je pořádající Litva, takže je strašně těžké se tam probojovat. Je to svátek futsalu. Všechno je krásné, jste v nejhezčích hotelích, hrajete v nejhezčích halách, lidi chodí na zápasy, hrajete s týmy, s nimiž byste se třeba nikdy nepotkali. Stojí to za to a strašně se do Litvy těším. Doufám, že budeme všichni zdraví, abychom tam jeli v sestavě, v jaké jsme byli na baráž,“ přeje si Seidler.

Český reprezentant nemá vyloženě přání, koho by chtěl do skupiny. „Chytneme někoho z prvního koše, kde bude Brazílie, Španělsko, Rusko, pořadatelská Litva. Pokud by nám dali Litvu, byli bychom asi rádi. Je to ale úplně jedno, koho dostaneme. Musíme si to užít, protože šest kluků včetně mě jsou třicátníci, pro nás to bude vrchol. Včera jsme se o tom bavili s kluky, jako je Koudelka, Holý, Slováček, a hodně se na mistrovství světa těšíme. Budeme chtít uspět, protože už se na šampionát nemusíme nikdy dostat,“ uvedl Michal Seidler.