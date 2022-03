(usměje se) Ty zápasy jsou jiné, více o taktice. Nedá se čekat žádná hurá házená. Víme, že když jednou vyhrajeme výraznějším rozdílem, příští zápas může vypadat úplně jinak. Musíme se pokaždé plně soustředit.

Trenéři hodně spoléhají na zkušenost mančaftu. Bývají chvíle, kdy si jako kapitán musíte vzít v kabině slovo?

Ne, každý ví, o co hrajeme. V play-off je daleko větší příprava na každý zápas. Se stejným soupeřem hrajete třikrát čtyřikrát. A pokaždé je ta příprava jiná, nelze to odbýt najednou, pořád je co zlepšovat.

Letos vám do toho ale zasáhnou pohárové zápasy se švédským Alingsasem. Může to narušit koncentraci?

Trochu asi jo, ale nemyslím si, že nějak zásadně. Stejně se budeme vždy soustředit na nejbližší zápas.

Začínáte českou extraligou, jaký je Brno soupeř?

Těžko čitelný, každou sezonu se tam vymění poměrně hodně hráčů. Je těžké si v přípravě načíst jednotlivce. Třeba jak jsme tam hráli nedávno, tak měli oproti podzimu čtyři nové kluky.

Bude velký rozdíl hrát s Brnem doma a venku?

Není tam taková základna fanoušků jako v Zubří nebo Karviné. Ale my se musíme soustředit na vlastní výkon a neřešit diváky.

Máte pocit, že už ostatní mají na Plzeň spadeno a chtějí vás sestřelit z trůnu?

To je jasné, každý nás chce porazit. A je jedno, jestli je to play-off, nebo základní část. No a my musíme furt dokazovat, že chceme hrát o titul.

Motivace máte dostatek? Nejste zahlcení úspěchy?

To je jasné. Přece nebudeme začínat play-off s tím, že nechceme titul. V Plzni jsou už delší dobu nejvyšší cíle. Nic na tom nemění, že jdeme do boje z druhého místa. (zs)