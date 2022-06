Přál jsem si, aby David vyhrál, říká nejstarší mistr světa z rodiny siláků

Titul mistra světa už mají všichni tři. Svému dědovi a tátovi se vyrovnal osmnáctiletý David Horník, který na konci května vyhrál dorostenecké (do 18 let) mistrovství světa v benčpresu. Šampionátu v Kazachstánu se zúčastnil i Jiří Horník st., který získal zlatou medaili v kategorii nad 70 let. Takže rodina siláků přivezla do Vejprnic, kde žije, dvě nejcennější medaile.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Děda a vnuk. Jiří a David Horníkovi v domácí posilovně se zlatými medailemi z mistrovství světa v Kazachstánu. | Foto: Deník/Martin Švec