Závod se i v letošním roce uskuteční v několika kategoriích na dvou tratích - midové (13,5 km) a sprintové. Ta bude měřit 5,5 kilometru. „Obě tratě jsou oproti loňsku malinko kratší, ale novinkou letošního ročníku je to, že závod na midové trati je zároveň mistrovstvím České republiky v midu," prozradil ředitel závodu Jan Kotiš ze Sportovního klubu psích spřežení Plzeň.

Břežanská stopa 2021.Zdroj: Vladimír Faust

Profil midové trati je tvořen loukami, lesními i polními cestami a je technicky náročnější. Do závodu se kromě dospělých pustí i junioři, a to na zkrácených tratích od 1,2 do 3,2 km. Závodu se mohou zúčastni také "obyčejní" nadšenci, takzvaní příchozí, kteří si závod chtějí zkusit a nejsou členy klubů v rámci sportovního svazu psích spřežení. Pro ně je vyhrazen prostor v sobotu ve čtyřech kategoriích: CCM (běžec + jeden pes), CCW (běžkyně + jeden pes), Bkj (cyklista + jeden pes) a SC (jezdec na koloběžce + jeden pes).

„Ti (příchozí - pozn. autora) jako jediní nemusí mít potřebnou závodní licenci, ostatní účastníci ale ano," poznamenal Jan Kotiš a doplnil, že všichni psi ovšem musí mít bez výjimky platnou vakcinaci proti vzteklině, psince, parvoviróze a hepatitidě. Další důležitou veterinární podmínkou je také platná vakcinace proti psincovému kašli vakcínou Pneumodog nebo Nobivac KC.

Břežanská stopa 2021. Zdroj: Vladimír Faust

Novinkou letošního ročníku je kromě již zmiňovaného národního šampionátu také farmářský trh. „Ten bude ve zdejším areálu probíhat po oba víkendové dny," upřesnil ředitel dnes již tradičního závodu s impozantní scenerií. Loňský třetí ročník si na Horažďovicku nenechalo ujít přes 130 závodníků, letos jsou vyhlídky velmi podobné. „Aktuálně evidujeme zhruba 120 přihlášených závodníků, ale předpokládáme, že se ještě někdo dohlásí," predikuje Jan Kotiš.

Každý závodník svým přihlášením na Břežanskou stopu souhlasí s účastí na vlastní nebezpečí, a zároveň stvrzuje souhlas s nakládáním se svými osobními údaji. Co se týče zajištění psů, přes den je možno ponechat psy pod dozorem na stake-outu, jinak v přepravních boxech. Závodník plně zodpovídá za své psy ve dne i v noci a je povinen postarat se o dohled nad nimi. Venčení psů "na volno" je přísně zakázáno. Více informací o blížícím se závodě (registrace, přihlášky, startovné, kategorie a další) najdete na stránkách závodu ZDE.

