Litický Adam Uhlíř a bolevecký Čeněk Zuna se zúčastní mistrovství Evropy v halovém pozemním hokeji v Berlíně. Uhlíř hrál už na minulém ME v belgických Antverpách.

Litický Adam Uhlíř (s míčkem) v dresu české reprezentace. | Foto: archiv Plzeň-Litice

Na turnaj se kvalifikovalo osm zemí, které si to rozdají ve dvou skupinách. První dva celky ze skupin postoupí do semifinále, poslední dva budou hrát o udržení mezi evropskou elitou. Český celek čeká velmi těžká skupina s Němci, Belgičany a Nizozemci. „Máme výborné soupeře. To nejlepší, co Evropa může nabídnout. Proti Německu jsem hrál na posledním šampionátu v Antverpách, kde jsme prohráli rozdílem třídy. Proti Belgii a Nizozemí jsem nikdy nehrál a už se na to moc těším,“ řekl Adam Uhlíř.