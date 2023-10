Den D pro pozemní hokejisty Plzně-Litic je tady, dnes v14.15 hodin vstoupí zápasem se skotským celkem Western Wildcats do Euro Hockey League, obdoby fotbalové Ligy mistrů, kterou hrají šampioni svým zemí a u týmů z evropské špičky i další elitní celky.

Pozemní hokejisté Plně-Litic se představí v Barceloně při Euro Hockey League. | Foto: archiv oddílu

Litice jsou po pražské Slavii teprve druhým českým celkem, který se mezi elitou představí.

„Těšíme na pořádný hokej, na kontakt s hráči světové špičky. Doufám, že opadne nervozita z toho, abychom hodně nepropadli,“ přál si kouč plzeňských pozemkářů Tomáš Levý.

Litičtí se mohou prestižní akce zúčastnit díky podpoře ze státní samosprávy, sponzorů, zhruba 50 tisíc ji přinesla veřejná sbírka, ale i tak musel každý z hráčů sáhnout do své kapsy a zaplatit čtyři tisíce z celkové sumy, která dosahuje zhruba dvacet tisíc korun na osobu.

„Díky sbírce má každý z nás ten výlet na o dva tisíce levnější, což je dost zásadní,“ pochvaloval si trenér Plzně-Litic. „Něco zasponzorují rodiče. My, co pracujeme, jsme si to zaplatili,“ doplnil kouče jeden ze svěřenců Dominik Bystřický.

Litičtí se do Barcelony vydali z mnichovského letiště už ve čtvrtek a po včerejší adaptaci jsou dnes do boje. Prvním soupeřem bude od 14.15 hodin úřadující skotský mistr Western Wildcats.

„I teď vedou doma ligu, EHL hrají už potřetí. Loni prohráli s Hamburkem a se Španěly,“ popisoval kouč plzeňských Litic a Skoty přirovnal k irskému týmu, s nímž jsme hráli na jaře v Evropském poháru v Banbridge.

„Doufáme, že budeme do nějaké míry držet krok. Bude to běhavý soupeř, který se prezentuje jednoduchým, tvrdším hokejem. Určitě tam nebude moc kudrlinek, což by nám mohlo vyhovovat, mohli bychom je stíhat zdvojovat,“ uvedl Tomáš Levý na adresu prvního soupeře

V neděli je pak podle sobotních výsledků čeká jeden z nizozemských celků HC Bloemendaal nebo SV Kampong Utrecht. V jejich zemi je pozemní hokej nesmírně populární, mají registrovaných téměř 300 000 hráčů a hráček. Bloemendaal Euro Hockey League již šestkrát vyhrál, v jeho řadách působí olympijští vítězové i mistři světa z Belgie, Indové, Němci, dříve tam hráli i Australané.

„To bude něco jiného, ať už to bude kdokoliv z nich. Loni dostala Slavia s podobným týmem šestnáct gólů. Takový debakl bychom nechtěli,“ přiznal trenér plzeňských pozemkářů. „Viděl jsem ten zápas na videu několikrát, zkusíme se z toho poučit. Ale teorie je jedna věc, na hřišti se s mančaftem takového ražení potkáme vůbec poprvé. Nicméně i tak se těšíme, jsou to giganti evropského pozemáku,“ doplnil Tomáš Levý a naznačil, že jeho tým hodlá sázet na vlastnosti, které ho zdobili i v minulé sezoně.

„Vsadíme opět na sounáležitost, v žádném případě to nevzdat. V minulé sezoně jsme díky tomu všechny důležité zápasy zvládli, sázíme na to i tentokrát,“ dodal trenér Plzně-Litic.

„Já chci vyhrát aspoň jeden zápas, i když část týmu s tím moc nepočítá,“ usmál se plzeňský pozemkář Dominik Bystřický. „Ale bude to velký skok, nikdy jsme proti takovým týmům nehráli. Pouze některé Skory jsme potkali při Europa Cupu,“ doplnil a připojil, v čem vidí největší rozdíl.

„Jsme na tom fyzicky hůř než soupeři, kteří jsou profesionálové. Vždyť třeba irský nároďák hraje pravidelně na olympiádě,“ popisoval Dominik Bystřický. (zs, sav, vlj)