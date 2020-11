Po úspěšném juniorském ME v létě 2019 se v Plzni odehraje nejlepší soutěž v tomto tradičním olympijském sportu, jakou kdy plzeňský region poznal.

Litický tým mužů, vítěz ročníku 2018/19, po nedohrané sezoně na jaře tohoto roku dostal opět šanci reprezentovat Českou republiku.

Evropský pohár, kterého se měl zúčastnit v irském Belfastu, se nekonal jako řada jiných letošních soutěží a o nové pořádání místní tradiční a velký klub Lisnagarvey HC nestál.

„Na začátku léta jsme probírali, jestli se přihlásíme o pořádání poháru, pokud jej Irové odmítnou. K našemu překvapení jej opravdu odmítli. My jsme poslali přihlášku na mezinárodní federaci EHF a po polovině září už jsme věděli, že v dubnu se poprvé budeme moci představit doma,“ popisuje proces získání pořadatelství litický předseda oddílu Václav Nocar.

„Je nám ctí, že na našem hřišti můžeme přivítat tak zajímavé zahraniční týmy. Jak z britských ostrovů, tak z jihu, severu i západu Evropy a ještě v roce, kdy náš oddíl bude slavit 50 let od svého vzniku,“ dodává Nocar.

Evropský pohár honosící se názvem Eurohockey Trophy II. je třetí nejvyšší evropskou soutěží z celkových sedmi. Hlavně je však nárazníkovou soutěží, kam se podívají i týmy z absolutní evropské špičky a na druhou stranu do této soutěže nakouknou i týmy z výkonnostního středu, což je případ i České republiky.

Od pátku 2. dubna do pondělí 5. dubna bude litický klub hostit na svém hřišti týmy z Irska, Walesu, Dánska, Portugalska, Chorvatska a dva týmy z Itálie.

„V letošní přerušované sezoně si náš první tým mužů uchovává poměrně stabilní výkonnost, všechny své soupeře zatím přehrával. Kluci si zaslouží sehrát před domácím publikem výborný turnaj a my bychom všem chtěli ukázat, že umíme být srdečnými pořadateli. Jen při současné situaci pevně doufáme, že se naše republika vypořádá s touto krizí a na jaře již dokážeme své chování řídit tak, abychom nemuseli opět přerušovat svoje volnočasové aktivity. Ale je jasné, že nás výhled na akci, která bude pomalu až za půl roku, nenechává chladnými,“ popisuje situaci opět litický šéf.

Plzeňský klub by rád navázal na ME juniorů divize B, které proběhlo v jeho areálu v červenci 2019. Také osm týmů sehrálo na místní umělé trávě výborný turnaj okořeněný vynikajícími výkony především týmů Irska, Skotska a Ruska.

„To byl jeden z důvodů, proč jsme se ucházeli o pořadatelství turnaje. Během pěti hracích dnů navštívilo náš areál přes dva tisíce diváků, my jsme řešili spoustu pořadatelských oříšků, ale především zažívali výbornou atmosféru okořeněnou i o fanoušky z různých evropských koutů,“ doplňuje hlavní duše litického klubu.

Zároveň se diváci můžou těšit na hvězdné hráče. Ve vzduchu je však zároveň cítit nejistota.

„Očekávám výbornou úroveň. Například irský tým jez klubu, kde mají sedm týmů mužů a šest žen. Podobně jsou na tom Welšani. Oba kluby ještě s Italy hrály již několikrát nejvyšší soutěž Eurohockeyleague, kde se již potkávají s hráči, kteří nosí na krku evropské nebo i světové medaile. Takže je jasné, že po naší umělé trávě bude běhat hodně zajímavých sportovců. Jen máme pořád v hlavě současnou situaci. Nevím, co by s hráči udělalo druhé zrušení turnaje. Raději ani nepřemýšlet. To samé s klubem a jeho investicemi do pořadatelství. Prostě musíme být programově optimisty, to je jediná cesta,“ dodává litický trenér mužů Tomáš Levý.