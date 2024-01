Pozemní hokejisté Litic vyhráli halovou sezonu extraligy a obhájili mistrovský titul. Ve Final 4, které se hrálo v městské hale na Slovanech, ovládli semifinále proti bratislavské Rače 3:0 a ve finále porazili Bohemians Praha 5:4 na nájezdy.

Ondřej Sochor (vlevo) z Litic před brankářem Bohemians Petrem Větrovským. | Foto: Nikola Matoušková

Semifinále: Plzeň Litice – Rača Bratislava 3:0 (0:0)

V těžkém utkání plném nepřesností a nervozity porazily plzeňské Litice v semifinále halového hokeje slovenskou Raču Bratislava 3:0, když se prosadily až v poslední čtvrtině.

„Raču jsme v základní části dvakrát lehce porazili, takže jsme do utkání vstoupili lehkovážně a soupeře podcenili. Nebyli jsme úplně koncentrovaní, nehráli jsme nacvičené věci. Myslím si, že jsme celý zápas kontrolovali, ale nepadalo nám to tam,“ tvrdil pozemkář Litic Ondřej Sochor.

První gól Litic nebyl uznán a domácí neproměnili penaltu. Na začátku čtvrté čtvrtiny skóroval Uhlíř a za minutu zvýšil na 2:0 Gerlický. Když už se Rača prosadila, byl její gól odvolán. Poslední branku semifinále vstřelil Benda.

„Raču jsme dvakrát porazili v základní části, což jsme nedostali z hlav. Naštěstí jsme zápas zvládli, i když to nebyla taková jízda,“ řekl trenér Litic Tomáš Levý.

Góly: Uhlíř, Gerlický, Benda.

Finále: Plzeň Litice – Bohemians Praha 5:4sn (1:2)

Na konci třetí čtvrtiny si Litice vypracovaly dvoubrankový náskok, ale o minutu později Klokani snížili a v poslední čtvrtině vyrovnali.

„Snažili jsme se zápas kontrolovat, ale Bohemka dorovnala, takže z finále bylo drama,“ prohlásil Sochor.

V nájezdech dominovali oba gólmani, a tak se pokračovalo do náhlé smrti. V té rozhodl litický Ondřej Hes, který ve druhém kole náhlé smrti bekhendem zasunul míček za záda brankáře Bohemians Větrovského, gólman Litic Pažitka za svá záda nepustil ani jeden nájezd.

„Bylo to velké a dramatické finále, chvílemi mně stoupal tlak, ale z obou stran to byl parádní zápas. Na nájezdy jsme se dvakrát nebo třikrát připravovali, ale v ten daný moment je to o hlavě, což kluci vědí. Při tréninku proměníte nájezd snadno, ale v utkání je to jiné. Adam Uhlíř pustil na nájezd jiné, což bylo zvláštní, ale další si věřili. Gólmani byli vynikající. Loňský titul byl jiný, protože jsme předtím prohrávali, což se v semifinále s Rakovníkem zlomilo. Euforie se pak přenesla do dalšího zápasu,“ zhodnotil finále trenér Litic Tomáš Levý.

V základní části Litice zdolaly pražské Bohemians 9:0. „Ale bylo jasné, že finále bude jiný zápas. S Bohemkou je to vždy tvrdé, na finálové zápasy se umí dobře připravit,“ upozornil Sochor.

Góly Litic: Uhlíř, Sochor, Levý, Hes, rozh. náj. Hes.

