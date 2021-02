Osm týmů se mělo o letošních Velikonocích potkat v plzeňských Liticích na úrovni třetím nejvyšším turnaji z celkových sedmi. Trophy II., jak se tato soutěž jmenuje, byla odložena na podzim tohoto roku s tím, že definitivní termín turnaje, anebo úplné zrušení systému všech turnajů, se určí na přelomu března a dubna.

Důvod pro tyto již druhé šachy s evropskými poháry je zřetelný. Současná pandemie Covid – 19 a různé stavy zasažení epidemií v jednotlivých státech. Vždyť do Plzně se měly sjet týmy z celé Evropy – Portugalska, Irska, Walesu, Dánska, Chorvatska a Itálie.

„Je těžké hledat motivaci pro něco, co nemáte vůbec v rukou. Poslední zápas jsme odehráli 3.10., halová soutěž se vůbec nehrála a jarní pokračování je stále v nedohlednu. Podobná situace je však i v ostatních státech. Takže rozhodnutí EHF je logické. Obdivuji naše kluky, kteří se stále udržují, ba dokonce v této době si i přidávají. Běháme po dvojicích čtyřikrát týdně. V současnosti máme za sebou hrubou část přípravy a za týden začneme ladit do rychlosti. Snad bude na co …“, glosuje současnost trenér litických mužů Tomáš Levý, který se snažil společně se svými spolupracovníky hledat různé varianty, aby se mohl evropský pohár v Plzni konat.

„Existuje zde možnost jednat o výjimce, kterou by řešila Národní sportovní agentura s ministerstvem zdravotnictví. O tom jsme se bavili ale na konci minulého roku a je otázkou, jak by to dopadlo nyní, kdy nikdo neví vůbec, co bude,“ vysvětluje kouč Litic.

Otázkou tak zůstává, zda se vůbec v tomto roce zúčastněné týmy objeví v Liticích. Situace je zvláště v těchto dnech nejistá.

„V květnu je druhé kolo nižších evropských pohárů. Je tam návaznost s ostatními poháry a mělo by se o jejich konání rozhodnout na konci března. Je tam varianta, že se to přeloží na podzim, nebo může nastat i to, že se to celé zruší,“ dodává smířlivě Levý.