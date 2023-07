Pozemní hokejistky z plzeňských Litic Lucie Duchková a Adéla Kožíšková a čtveřice mužů Lukáš Benda, Adam Uhlíř, Ondřej Hes a Dominik Bystřický (Litice) a Denis Tomeš (Bolevec) odehráli tři přípravná utkání za českou reprezentaci.

Lucie Duchková. | Foto: WorldSportPics/Frank Uijlenbroek

Zatímco ženy letěly do skotského Edinburghu, muže čekal švýcarský Lucern. Každý tým sehrál tři utkání, která sloužila k ladění formy před nadcházejícími mistrovstvími Evropy.

Oba české celky hrají divizi II., tedy druhou nejvyšší. A ženy i muži sní o postupu do té nejvyšší. České pozemkářky ME odehrají v posledním červencovém týdnu v Praze, muži letí na turnaj do Dublinu.

Přípravná utkání slouží i k zúžení nominace, plzeňští hráči jsou tedy v očekávání, zda se na finálové turnaje dostanou. „Minulý rok jsme sehráli tři zápasy se Švýcary u nás, letos jsme jim oplatili návštěvu v Lucernu. Každý zápas byl vyrovnaný, paradoxně jsme vyhráli zápas, kdy jsme byli herně horší, ale poté se stal i opak. Třetí zápas skončil remízou. Vyzkoušeli jsme si dva obranné systémy, největší zkouškou byla osobní obrana soupeře, na kterou nejsme zvyklí z naší soutěže,“ popisuje přátelská utkání litický kapitán Adam Uhlíř.

Naopak českým děvčatům se tolik ve Skotsku nedařilo: „Prohrály jsme všechna utkání, ale celý náš pobyt byl ovlivněn tím, že většině hráček po celých pět dnů nedorazila zavazadla. První den jsme strávily sháněním oblečení, vlastně všeho. Soustředění minimálně na první zápas tím bylo hodně obtížné. Nicméně Skotky byly těžkým soupeřem, většinu času jsme jejich tempu stíhaly, ale v koncích utkání a v koncovce byly lepší,“ vysvětluje svoje ostrovní zážitky Adéla Kožíšková.

V sobotu (14.00) čeká národní tým mužů přátelský zápas s USA v Liticích.

Ženy: ČR – Skotsko 1:3, 0:4, 0:4. Muži: ČR – Švýcarsko 4:2, 1:1, 2:4.

S přispěním Tomáše Levého