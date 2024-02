České pozemní hokejistky skončily páté na halovém mistrovství Evropy v Berlíně. Byla u toho litická Lucie Duchková. Na posledním mistrovství světa byly ženy třetí.

Lucie Duchková. | Foto: TJ Plzeň-Litice

Příprava na turnaj nebyla ideální kvůli olympijské kvalifikaci. Češky před evropským šampionátem měly několik tréninků a dvě přípravná utkání s Kanadou.

„Páté místo je splnění cíle, se kterým jsme na šampionát jeli,“ řekl asistent reprezentačního trenéra Tomáš Procházka.

„Když jsme viděli průběh turnaje, možná jsme mohli pomýšlet na lepší umístění, ale s kvalifikací v Indii je to určitě splnění cílů. Dostali jsme se na mistrovství světa, což je to, kde jsme chtěli být. Přípravu jsme měli krátkou, protože holky po olympijské kvalifikaci potřebovaly trochu volna, to byl ten rozdíl, který chyběl do semifinále,“ dodal Procházka.

Pozemní hokejistka Duchková nechybí na šampionátu

Výsledky: ČR – Španělsko 2:3, ČR – Belgie 2:2, ČR – Německo 0:5, ČR – Turecko 6:1. O 5. – 8. místo: ČR – Švýcarsko 4:0, ČR – Belgie 2:1.

Pořadí: 1. Německo, 2.Polsko, 3. Rakousko, 4. Španělsko, 5. Česko, 6. Belgie, 7. Ukrajina, 8. Švýcarsko, 9. Turecko, 10. Itálie.

Duchková a Linková v přípravě na olympijskou kvalifikaci ve Francii