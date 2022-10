V úvodu však šok ze třicáté sekundy utkání zmrazil plzeňský tým na celou první čtvrtinu. Hrubka litické obrany pomohla Rakovníku jít lehce do vedení. Litičtí se dostávali do tempa pomalu, nicméně už druhá čtvrtina ukázala jejich možnosti. Po několika střeleckých situacích před rakovnickou brankou se trefil Gerlický z trestného rohu.Když do poločasu přehodil brankáře Seemana ještě mladičký Batík, šli Litičtí do šaten se zaslouženým vedením.