Bodování: vítězství 5 bodů, remíza 2 body, prohra do 3 gólů včetně 1 bod, prohra nad 3 góly 0 bodů. Tímto je litický tým již v nedělním finále, které se hraje ve 12.30. (zs, sav)

„Na hřišti bylo vidět veliké nasazení od všech hráčů. Začátek byl sice trošku vlažnější, ale kluci se včas nakopli. Navzájem se podporovali, soupeři nedarovali jediný míč zadarmo, obětavě chodili do každého balónu, obrana doplňovala útok, útok se vracel do defenzivy. Ukázali jsme opět týmového ducha,“ pochvaloval si trenér Tomáš Levý.

"Poté se hra přesouvala z jedné strany na druhou, náš tým hrál ukázněně a opět sebejistě. Mohli jsme také vidět kapku riskantní přihrávku od Ladislava Čecha, který si udělal z Portugalců dobrý den, přičemž se nejednomu z fanoušků zastavil dech. A tajil se jim až do konce. Nikdo si nedovedl představit a ani nechtěl, že to tam ještě nepadne", popisoval Jan Dolejš.

Pozemní hokejisté plzeňských Litic zvládli i druhý zápas na domácím EuroHockey Club Trophy II a po vítězství 2:1 nad portugalským týmem Casapia si s předstihem zajistili postup do nedělního finále (12.30 hodin). Bez ohledu na výsledek sobotního zápasu s s italskou Amsicorou (14.30).

