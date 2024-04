Pozemní hokejisté mistrovských Litic vyhráli v Praze extraligový zápas proti předposlednímu týmu Praga. Litické ženy, které bojují o play-off, proti v tabulce druhé Praze prohráli 0:1.

Na archivním snímku zápas TJ Plzeň-Litice - HC Hostivař Praha 5:1, 9. září 2023. | Foto: PH Litice

„Zápas byl o koncentraci a kvalitě, což se nám s přibývajícím časem dařilo, hráli jsme jednoduše a s nadhledem. Nenechali jsme se vyprovokovat občasnou nečistou hrou pražského týmu,“ řekl kapitán Litic Adam Uhlíř, který na jaře po zranění zasáhl do prvního utkání.

Čtyřmi góly se blýskl Eduard Gerlický a třemi nestárnoucí střelec Reinhard Nicklas.

V sobotu (16.00) hrají třetí Litice doma s první Slavií Praha. "Slavia vede soutěž a základní část již asi vyhraje. Na zápas se moc těšíme, to jsou ty pravé zápasy, které nás baví," dodal Uhlíř.

Praga Praha - TJ Plzeň-Litice 0:14 (0:4)

Góly: Gerlický 4, Nicklas 3, Batík 2, Bárta, Hes, Homolka, Kačírek, Uhlíř.

Sestava Litic: Červený, Benda, Svoboda, Kačírek, Hes, Uhlíř, Bárta, Gerlický, Sochor, Nicklas, Batík, Homolka a Šesták.

Litické ženy, které bojují o play-off, proti v tabulce druhé Praze prohráli 0:1.

"Zápas našich žen byl o dost těžší. Měly proti sobě silnější celek, bodový zisk na jaře je naší slabinou. Praga je nyní velmi silná, dokáže porazit nebo remizovat i s Rakovníkem a Slavií. Zatímco Praga hrála nesmírně jednoduše, většinou dlouhé míčky a k tomu dokáží jejich hráčky vyhrávat důrazněji osobní souboje. My jsme se do jejich kruhu tolik nedostávali. Nakonec jsme dostali gól několik sekund před koncem, což je obrovská škoda. Bod by byl zlatý, ale na vítězství jsme tentokrát neměli. Máme před sebou poslední čtyři utkání před play-off. Pokud v nich nezískáme devět bodů, nevidím to s účastí ve Final Four moc optimisticky," uvedl trenér litických pozemních hokejistek Adam Uhlíř.

Ženy hrají s pražskou Slavií doma v sobotu od 12.00.

Praga Praha - Plzeň Litice 1:0 (0:0)

Sestava Litic: Augustinová, Brejchová, Bystřická, Císlerová, Dolívková, Duchková J., Duchková L., Kožíšková, Linková, Průchová, Rutová, Tušlová a Vyletová.

Litické pozemní hokejistky prohrály s Rakovníkem