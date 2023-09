Pozemní hokejisté Litic vyhráli extraligový zápas v Rakovníku 5:0 a vedou tabulku. Góly vstřelili Augustinič (2), Batík, Hes a Gerlický.

Na archivním snímku zápas TJ Plzeň-Litice - HC Hostivař Praha 5:1, 9. září 2023. | Foto: PH Litice

„Vítězství mohlo být i výraznější. Náš herní projev se lepší, v zápase jsme dominovali. Jen musíme útočné akce pečlivěji dotáhnout do konce. Se silnějším soupeřem by nás jejich neproměňování mohlo mrzet. Teď nás čeká Praga, zatím poslední celek tabulky. Pak už Slavia a hned v neděli Hradec Králové a již je tu Barcelona a náš debut v nejvyšší evropské soutěž. Hrozně to letí a my potřebujeme být co nejlépe připraveni,“ řekl trenér Litic Tomáš Levý.

Litické ženy v extraligovém duelu v Rakovníku remizovaly 3:3. Góly daly Jelenová, Průchová a Dolívková. Pozemkářky jsou šesté.

„Velmi dobrý kolektivní výkon, především začátek a konec utkání byl zcela v naší režii. Jenže Rakovník nám dal lekci z produktivity. Nezbývá než se soustředit na důležité venkovní dvoukolo za dva týdny proti pražské a hradecké Slavii, kdy je potřeba začít vyhrávat,“ uvedl trenér Litic Adam Uhlíř.

FOTO: Litice hladce porazily Hostivař