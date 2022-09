Nakonec to nebylo tak rychlé. Až ve 13. minutě se trefil sváteční střelec Čvančara. Do poločasu se prosadili ještě Gerlický a Uhlíř a diváci se těšili na další nadílku v druhém poločase.

Jenže zaparkovaný kamion hradecké Slavie v obranné čtvrtině za svá záda pouštěl branky neochotně. Další přidal ještě mladičký Batík a Kačírek. „Nebylo to žádné utkání, které by se dalo zařadit do herní hitparády. Po norimberském průvanu z minulého víkendu nás čekal soupeř, který míčky jen zahazoval. Takže utkání mělo spíše charakter rozehrávacího", hodnotil utkání domácí trenér Tomáš Levý.

Plzeň - Litice - Slavia Hradec Králové 5:0 (3:0)

Branky: Batík, Čvančara, Uhlíř, Gerlický, Kačírek

Sestava Litic: Nečas, Skála, Benda, Svoboda, Šesták, Bystřický, Hes, Uhlíř, Kačírek, Beran, Čvančara, Gerlický O., Gerlický E., Sochor, Batík, Chodora.

