Od 1. do 4. prosince bude český mistr usilovat o postup do Final Four Ligy mistrů z elitní skupinové fáze, která se odehraje v Plzni za účasti domácích futsalistů, Barcelony, belgického FP Halle-Gooik a FK Dobovec ze Slovinska. Dál postoupí pouze jeden tým. „Plzni bych přál postup do Final Four, což se českému týmu ještě nepovedlo. K tomu ale bude potřebovat hlavně obrovské štěstí a shodu náhod a okolností, protože sportovně Interobal rozhodně zdaleka není v té skupině nejsilnější,“ říká Petr Kučera.

Co by bylo úspěchem?

Úspěch by pro Interobal byl každý získaný bod. Všichni musí být skromnía pokorní. Barcelona i ty ostatní týmy jsou na podobné úrovni jako mužstva, s nimiž Plzeň hrála v základní skupině. Z ní postoupila, ale díky velkému štěstí. Bude třeba proměnit každou šanci, rozhodne aktuální forma, štěstí a zdraví hráčů. Pak se může stát cokoliv.

Věřil jste postupu Plzně ze základní skupiny, v níž porazila ruského giganta Tjumeň?

Ve futsalu se už nějaký rok nepohybuji, takže jsem neznal kvalitu soupeřů. Plzeň se sama pasovala do role největšího outsidera, ale ta role tomu odpovídala, protože Kajrat, Tjumeň i Pesaro jsou finančně, hráčsky a zázemím jinde. V základní skupině se Interobalu všechno sešlo – forma, štěstí. Povedlo se postoupit, což je úspěch, protože všichni tři soupeři byli na tom vším o několik levelů lépe.

Hrozí odchod některých hráčů do zahraničí, pokud výkonnostně zaujmou? Tahounům mužstva je sice kolem třiceti let, ale co mladší, jako jsou Němec, Buchta nebo Künstner?

Jediný hráč, který má nějakou evropskou úroveň, je ze současného kádru Tomáš Vnuk. U něho to hrozit může, ale Tomáš je natolik chytrý, že ví, že má v Plzni vynikající podmínky a je doma. Jak jste řekl, je tam spousta třicátníků a ti mladí podle mého názoru nemají herní i mentální kvalitu, aby se někam posunuli.

Vy jste do klubu, který se tehdy jmenoval Indoss, přišel v roce 2003 jako 18letý. Napadlo vás v té době, že by Plzeň hrála Ligu mistrů?

(usměje se) Ne. Přivedl mě tam Lukáš Rešetár, s kterým jsem studoval na dopravce. Hráli jsme druhou ligu spolu ve čtyřce. Tehdy to bylo takové syrové, amatérské a nikoho nenapadlo, že by Plzeň mohla hrát o titul v české lize, a potažmo hrát zápasy v Lize mistrů. Takové ambice klub neměl ani finanční, ani sportovní a ani zázemím.

Do roku 2015 Plzeň pendlovala mezi první a druhou ligou. Byly mistrovské ambice už před třemi čtyřmi roky, kdy jste mužstvo trénoval s Davidem Fričem a skončili jste třetí, což byl historický úspěch?

Radek Lobo (generální ředitel klubu) s Markusem Heinleinem (prezident klubu), přišli s vizí (roku 2015 se stal hlavním sponzorem Interobal, pozn. aut.), že by Plzeň měla hrát na nejvyšších příčkách. K tomu byla potřeba investice, protože hráče je třeba zaplatit. Díky nim a dalším sponzorům, kteří se nabalovali, se plnil rozpočet a začali se vracet hráči, na které byly peníze. Když jsem tam trénoval s Davidem, tak se řeklo, že do tří let se udělá titul. Což se povedlo. Do roku 2015 ty ambice byly úplně odlišné a fungovali jsme jako amatéři. Příchodem Interobalu se to začalo měnit z amatérů na poloprofíky a v posledních sezonách je to už víceméně profesionální klub, nechci říkat tým, ale zázemí mají hráči profesionální.

Jaká je role trenéra Marka Kopeckého ve výkonnostním vzestupu mužstva?

Obrovsky důležitá. Jako sportovní manažer jsem na jeho příchodu pracoval. S Radkem Lobem jsme si řekli, že v České republice v té době větší odborník s ohledem na moderní futsal nebyl. Marek je obrovsky důležitá persona v tom týmu, protože plzeňské mužstvo je specifické. S kabinou není fakt jednoduché vycházet, zažil jsem si to. Jsou tam opravdu velké, řekl bych, povahy. Má to těžké, ale tu roli zvládá a má úspěchy.

Alespoň navenek to vypadá tak, že hvězdy spolu vychází, ale ne vždy hodně kohoutů na jednom smetišti dělá dobrotu.

Souhlasím. Nechci veřejně jmenovat, ale asi jste to vystihl. V týmu je hodně individualit a je složité s nimi pracovat, takže Marek Kopecký musel najít nějaký střed, který funguje. Mně nebo Davidovi Fričovi se to nepovedlo, protože vždy něco trošku chybělo. Marek to dokázal, evidentně má hráče na své straně. Nechci říkat, že je to nejlepší kabina na světě, což rozhodně není. Ale funguje, hráči mají výsledky.

Je tento vzestup klubu udržitelný třeba i deset let?

Rád bych se pletl, ale myslím si, že to nebude případ Chrudimi, která vyhrála asi čtrnáct ročníků v řadě. Myslím si, že na vině je i situace s covidem, protože je a bude složité udržet finance. A hráči ten klub něco stojí. Navíc jde věkem spíš o zkušený tým, takže ten potenciál není na deset let dopředu. Podle mého názoru to může trvat jednotky let, ale určitě ne pět a víc.

Když jste zmínil finanční stránku klubu, tak Interobal může stále investovat do hráčského kádru a skupovat nejlepší futsalisty ligy…

Určitě může, ale je to složité v tom, že není velký výběr a těch týmů, které budou mít nějakou finanční podporu, bude více. Plzeň jde cestou českých a slovenských hráčů, což vždy tvrdila a já si myslím, že tato cesta je správná a i úspěšná. Takže ten rybníček, odkud mohou vybírat hráče, má dost omezený. Zatímco Chrudim, Teplice, Slavia a Sparta sází i na zahraniční hráče, tak Plzeň hledá v Čechách a na Slovensku. Když se podíváte do mládežnických reprezentací, tak aktuálně v nich není moc nějakých extrémních talentů. Proto je doplnění kádru v případě Plzně složitější než u ostatních týmů, které jsem jmenoval.

