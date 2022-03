Druhé utkání je na programu opět ve středu od 17 hodin v Plzni, protože v neděli od 16 hodin hraje Talent ve Švédsku čtvrtfinále Evropského poháru EHF s Alingsasem.

Jak se vám hodnotí takový zápas?

Špatně. Podle výsledku byla asi většina věcí špatně. Nedokážu si to vysvětlit. Svůj výkon hodnotit nebudu, protože to byla katastrofa. Dostávali jsme moc branek, neproměňovali jsme vyložené šance. Všechno se tak nějak sešlo a dopadlo to tak, jak to dopadlo.

Vlažný výkon jste předváděli už od začátku zápasu…

Nechápu, proč se hrálo v 17.15 hodin, když soupeř tady byl už v pět (Brno se zdrželo na dálnici, ale již několik minut před 17. hodinou se rozcvičovalo v hale, pozn. aut.) Ale to vůbec není výmluva, protože my si s tím musíme poradit. Na začátku se zápas nerozhodoval.

Jak se dostat z této tvrdé rány?

Zlepšenými výkony. Všichni musíme začít makat od podlahy a dát do toho emoce. Brno zápasem žije, všichni jsou vybláznění, ale my sedíme jako mokré slípky. Porážku je třeba hodit za hlavu, protože v neděli hrajeme ve Švédsku.

V play-off jste na sedmičky vyhrávali…

Jednou to muselo přijít. Říkali jsme si, že asi nebude náhoda, že jsme sedmičky vyhrávali, protože na ně máme dobré hráče. Těch rozstřelu jsme vyhráli dost a někdy to přijít muselo. Tak to přišlo teď.

V neděli hrajete ve Švédsku čtvrtfinále evropského poháru. Neměl byste raději volno před pokračováním play-off extraligy?

Já bych spíš hrál hned zítra (čtvrtek) s Brnem, protože bylo vidět, že nemají takovou fyzičku. Máme dva dny volno, pak jedeme do Švédska, v pondělí se vrátíme a potom zase budeme muset den potrénovat a poté budeme hrát. Musíme s tím bojovat, nedá se nic dělat. Nemůžeme si říct, že se na něco vyprdneme.

Dá se odhadnout, jak série bude dlouhá?

Vůbec. Počítalo se s tím, že vyhrajeme, ale všichni teď vidí, jak to dopadlo. Můžeme třikrát za sebou vyhrát, ale taky můžeme dvakrát po sobě prohrát. Uvidíme. Hlavně musíme zlepšit výkon, hodit prohru za hlavu a připravit se na další zápas.

Přepnuli jste po základní části do módu play-off?

Samozřejmě víme, že hrajeme play-off, ale já vnímám utkání o titul jako každé jiné zápasy, protože vždy chci vyhrát.

