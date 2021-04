Rval se o vítězství a opět patřil k nejlepším házenkářům Talent týmu Plzeňského kraje ve třetím utkání semifinále play-off extraligy proti Dukle Praha.

Porazili jsme se sami v první půli, mrzí Škvařila | Foto: Hynek Sladký

Porážce 27:29 však Milan Škvařil nezabránil. „Mrzí mě to. Zápas jsme si prohráli sami v prvním poločasu. Mysleli jsme si, že sérii ukončíme, ale realita je jiná. Byli jsme moc přemotivovaní z toho, jak hodně jsme to chtěli ukončit. Dělali jsme chyby a porazili jsme se sami, i když Dukla bojovala až do konce,“ řekl Milan Škvařil.