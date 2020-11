Lukáš Rešetár totiž v Zadaru obdržel červenou kartu, což znamená, že nesmí hrát. Rozhodující zápas o postup na mistrovství světa 2021 začíná v 18.10 hodin a vysílá ho ČT Sport.

Češi si z Chorvatska přivezli nadějný výsledek 2:2.

Jenže bez Rešetára, který dostal diskutabilní červenou kartu, to bude nesmírně těžké. „První žlutou kartu jsem dostal neprávem, protože jsem ji dostal za penaltový zákrok, u kterého jsem nebyl. U toho byli gólman s Tomášem Vnukem, ale i tak si myslím, že penalta byla přísná,“ vysvětlil Lukáš Rešetár.

Ke druhé žluté kartě se už přihlásil. „Okomentoval jsem faul, byla to moje chyba a bohužel jsem věděl, že je to moje druhá žlutá karta. Chvíli byl zmatek, ale nakonec to dopadlo tak, že jsem dostal červenou kartu,“ mrzelo Rešetára.

Výkon španělských rozhodčích se nelíbil ani trenérovi Tomášovi Neumannovi. „Musím se ještě podívat na video. Za stavu 2:0 jsme měli kopat penaltu po jasném faulu. Pak nám rozhodčí odpískali pět faulů,“ zlobil se Neumann.

Vyjádřil se i ke zmatkům kolem červené karty pro Lukáše Rešetára. „Překvapuje mě to, protože by měli pískat top rozhodčí. Mám pocit, že ze zápasu udělali guláš,“ kritizoval Neumann.

Jak vidí postupové šance? „Pořád je to padesát na padesát. Doufám, že testy na covid-19 projdou všichni hráči,“ dodal trenér.