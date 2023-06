Stejně jako v předchozích dvou podnicích mistrovství ČR, které plzeňská posádka Václav Pech – Petr Uhel s vozem Ford Focus WRC vyhrála, i na víkendové Rallye Český Krumlov byl 46letý jezdec po prvním dnu v čele závodu před obhájcem titulu Janem Kopeckým (Škoda Fabia RS Rally2). Jenže druhý den hned dopoledne zastavil Pecha defekt.

Václav Pech na trati 57. Rallye Šumava Klatovy. | Video: Deník/Zdeněk Soukup

„Posádka musela odstoupit z prvního místa z důvodu prasklé přední poloosy,“ informoval EuroOil team novináře SMS zprávou. Osudný moment přišel v deváté rychlostní zkoušce na kultovních Malontech.

„Na Focusu praskla pravá přední poloosa. Zkoušeli jsme s tím jet dál, ale bylo jasné, že časová ztráta bude velká. Hlavně bychom poničili ještě diferenciály, které takovou jízdou trpí nejvíce,“ popisoval po návratu z jihu Čech 46letý jezdec Václav Pech.

Plzeňská posádka Václav Pech - Petr Uhel (Ford Focus WRC) na trati letošní Rallye Český Krumlov.Zdroj: media Václav Pech

„Do cíle rychlostky zbývalo deset kilometrů, následovaly ještě další dvě erzety až pak byl servis, kde bychom mohli auto opravit,“ doplnil závodník plzeňského EuroOil teamu.

„Strašně moc mě to mrzí. Snažili jsme se na těžký Krumlov připravit co nejlépe, ale nestačilo to. Musíme zjistit proč poloosa praskla. Všechny čtyři poloosy byly stejně staré a měly spolehlivě vydržet ještě další dva závody, pak až by se preventivně měnily,“ doplnil Pech smutným hlasem.

Podle tiskové zprávy bude jezdec plzeňského EuroOil teamu závodit až na jihomoravské Rallye Hustopeče (16. a 17. června). Pech tak nejspíš bude o prvním červnovém víkendu na Lak Racing Rallye Plzeň, která je součástí mistrovství ČR ve sprintrallye, a kde v předchozích dvou letech startoval.