První závodnické zkušenosti nabíral v sérii před lety Ondřej Cink, nyní úspěšný český reprezentant a zároveň patron Poháru Plzeňského kraje horských kol v cross counry. V Cinkových stopách se letos vydali další.

Třeba Martin Dostál nebo Adéla Hauerová, vítězové kategorie šest let a mladších. Mezi dospělými si pohárovou trofej vybojovali Viktor Stošek či Kateřina Vaverková a mezi nejzkušenějšími veterány Miroslav Kobes.

Premianty v pořadí 21. ročníku poháru v celkem 19 kategoriích určilo devět závodů na různých místech v regionu. Oceněni byli na slavnostním zakončení série v Plzni v zaplněném sále hospůdky U Pechtů, který moderoval Cinkův vrstevník a parťák ze stupenských začátků Ondřej Paur.

„Bylo to sice lepší než loni, odjelo se devět z deseti závodů, přesto i letošní sérii ovlivňoval covid. Zvlášť jarní část tím byla poznamenána. Tradiční otvírák časovka v Ejpovicích i Rakovník se přesouvaly na podzim a závod v Radnicích byl zrušen,“ říká šéf série Jaroslav Ryba z Author Teamu Stupno.

Spokojený je hlavně s účastí v mládežnických kategoriích. „Ta byla i v covidových časech hodně početná. Je fajn sledovat, kolik kluků a holek závodí. V kategoriích dospělých to bylo slabší, což je ale dané i tím, že z jara dál se přesouvala i spousta jiných závodů včetně maratonů a bylo těžké vybírat,“ doplňuje Ryba.

Jeden ročník se uzavřel, ale konkrétní obrysy má i ten další. „V poháru je znovu deset závodů. Z programu pro rok 2022 sice vypadl náš závod ve Stupně, protože tu premiérově uspořádáme české mistrovství v cross country. Ale zato se do série vrací Velká cena Domažlic,“ oznamuje Ryba.

Sérii v roce 2022 zahájí začátkem dubna časovka v Ejpovicích a další dějství hostí Město Touškov, Rakovník, Domažlice a Klatovy, kde se zároveň uskuteční mistrovství Plzeňského kraje. Dále se pojede v Přešticích, Újezdě u Svatého Kříže, Radnicích, na Čerchově a vše vyvrcholí Velkou cenou MSBA v Plzni.

Přehled vítězů Poháru Plzeňského kraje MTB 2021:

6 let a ml.: Martin Dostál (Akademie cyklistických sportů), Adéla Hauerová (BC Město Touškov), 7 – 8 let: Adam Breburda (MS Bike Academy), Pavlína Kejzlarová (Neumětely), 9 – 10 let: Kryštof Rybář (Loko Rakovník), Ester Klugová (BC M. Touškov), žactvo I (11 – 12 let): Oscar Prýca (MS Bike Academy), Eliška Králová (Akademie cyklistických sportů), žactvo II (13 – 14 let): Petr Zeman (BC M. Touškov), Lucie Bořánková (Akademie cyklistických sportů), kadeti (15 -16 let): Lukáš Krýsl (MS Bike Academy), Adéla Kotlíková (Loko Rakovník), junioři (17 – 18 let): Patrik Pavlíček (Loko Rakovník), Michaela Mitrychová (kola-bbm.cz), muži U23 (19 – 22 let): Radek Veselý (MS Bike Academy), muži (do 39 let): Viktor Stošek (Bikeaction – Rocky Mountain Team), ženy: Kateřina Vaverková (Copr Přeštice), masters 40 – 49 let: Ladislav Pakandl (Kola Pakandl), nad 50 let: Miroslav Kobes (Velosport Domažlice).