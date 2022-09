„Při veškerém respektu k soupeři, to není tým extraligové úrovně. Věřím, že dostanou prostor kluci, kteří tolik nehráli, a ti vytížení si aspoň trochu odpočinou,“ přál si před pohárovým zápasem jeden z plzeňských trenérů Petr Štochl.

Na sobotu plánovaný zápas v Praze na Dukle byl kvůli covidu v týmu soupeře odložený. Teď tedy čeká Talent pohárový zápasv Českých Budějovicích.

„Bude to hlavně o koncentraci, nemůžeme nic podcenit. Nechceme se trápit, abychom bojovali o vítězství do poslední minuty. Přistoupíme k tomu zodpovědně a zkusíme zápas rozhodnout co nejdříve,“ prohlásil po posledním extraligovém vítězství Talentu nad Novým Veselím (33:25) plzeňský pivot Daniel Režnický.

Střelec Lopata táhne Chotíkov, ten je v přeboru zatím stoprocentní

Na zápas s obhájcem trofeje se těší i v Českých Budějovicích, pro házenkáře v celém Jihočeském kraji to bude sportovní svátek. „U nás v klubu po delší odmlce přinášíme trochu extraligy,“ potvrdil Matěj Jiránek z českobudějovické Lokomotivy.

„Zápas opět proběhne v charitativním duchu ve prospěch spolku Haima,“ připomněl Jiránek organizaci, která bude partnerem utkání. „Pomáhá onkologicky nemocným dětem,“ doplnil. Jeho tým ve 2. kole Českého poháru vyhrál na palubovce jiného plzeňského klubu Slavie VŠ 31:29.

Ve 3. pohárovém kole jsou také prvoligové Šťáhlavy, které předtím vyřadily pražskou Slavii (35:31), ve středu od 18 hodin místní Sokol přivítá extraligového nováčka ze Strakonic.