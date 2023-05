Forma je dobrá, hlásí český šampion. Vítězství je pro něj povzbuzením před zahájením Světového poháru v Novém Městě na Moravě.

Ondřej Cink si jede v Městě Touškově pro vítězství. | Foto: Pavel Křikava

Největší favorité, úřadující český mistr Ondřej Cink (Primaflor Mondraker Genuins) a Anne Terpstraová z Nizozemska (Ghost Factory), vyhráli druhý díl Českého poháru v cross country horských kol v Městě Touškově pod patronací Plzeňského kraje.

Cink na své oblíbené trati v touškovské rokli chtěl otestovat formu před úvodním závodem Světového poháru v Novém Městě na Moravě (11. – 14. 5.) a mohl být spokojený. V početné mezinárodní konkurenci bikerů z Rakouska, Švýcarska, Slovenska, Německa, Nizozemska, ale i USA, Číny nebo Izraele, brzy setřásl všechny soupeře. „Všechno je na dobré cestě. Sledoval jsem celou dobu svůj Garmin a čísla byla docela vysoká. Až jsem se trochu zalekl, protože závod byl tak o dvacet minut delší, než jezdíme svěťáky. Ke konci už to docela bolelo, ale zmáčkl jsem se, a i v posledním kole jsem si zkusil, co ve mně je. Myslím, že to dopadlo super,“ uvedl na svazových stránkách Cink.

A to ho během závodu na místy kluzké trati zbrzdil lehký pád. „Nevyjel jsem jeden výjezd, nevycvakl jsem nohu z pedálu a spadl jsem do kopřiv. Ale ztratil jsem tam maximálně 15 vteřin,“ přiznal. Výkon před zahájením Světového poháru na Vysočině je pro něj povzbuzením. „Teď to chce trochu doladit formu, příští týden pojedu do Nového Města na dva tréninky, abych si pořádně najel trať a snad to klapne,“ dodal Cink, kterého při závodě povzbuzovala rodina včetně devítiměsíční dcerky Nely.

K vítězství gratulovala Ondrovi Cinkovi i dcerka Nela..Zdroj: fcb O. Cinka

V závodě žen dominovala nizozemská favoritka Anne Terpstraová způsobem start-cíl, když se svým největším soupeřkám vzdálila hned na začátku. „Možná to vítězství vypadalo lehce, ale zas tak snadné to nebylo. Za dva týdny máme Světový pohár v Novém Městě a chtěla jsem si otestovat, jak na tom jsem. S formou jsem spokojena, do Nového Města se moc těším, ale je jasné, že tam bude daleko větší konkurence,“ uvedla nizozemská vítězka.

Nejlepší muži pohárového závodu v Městě Touškově.Zdroj: Pavel Křikava

Druhé místo obsadila domácí jednička Jitka Čábelická. „S výkonem můžu být spokojena. Trošku mě mrzí, že jsem s Anne nevydržela déle. Plán byl s ní jet, co to půjde, jenže hned na prvním kopci to vzalo za své… Ale pořád tam je směrem k Novému Městu prostor trošku potrénovat a něco s tím udělat,“ uvedl závodnice stáje Gapp System – Kolofix. Třetí místo si v mezinárodní konkurenci vybojovala domácí Adéla Holubová, nyní hájící barvy týmu Rouvy Specialized.

Český pohár MTB Plzeňský kraj v Městě Touškově

Výsledky:

Muži: 1. Cink (Primaflor Mondraker Genuins) 1:38:10, 2. Treudler (Švýc.) + 1:34, 3. Zaltsman (Izr.) +2:15, 4. Bernas (Pol.), 5. Škarnitzl (GAPP System – Kolofix) oba +2:40, 6. Markt (Rak.) +3:24. Stav ČP po 2 závodech: 1. Ulík (SR) 480, 2. Bernas, 3. Průdek (Cyklostar Pirelli) oba 390.

Ženy: 1. Terpstraová (Niz.) 1:26:33, 2. Čábelická (GAPP System – Kolofix) +4:39, 3. Holubová (Rouvy Specialized) +5:38, 4. Schrieversová (Něm.) +6:17, 5. Podgorská (Pol.) +6:33, 6. Li (Čína) +7:16. Průběžně: 1. Czeczinkarová (Berria Vittoria Factory Team) 490, 2. Schrieversová, 3. Srnská (Dukla Praha) obě 470.

Junioři: 1. Novotný (Dukla Praha) 1:05:49, 2. Swider (Pol.) +2:00, 3. Friedel (DK Bikeshop Racing Team) +2:38, 4. Vašut (Bike Pro Racing) +2:52, 5. Hojka (Express CZ Tufo Team Kolín) +3:23. Průběžně: 1. Hojka, 2. Novotný oba 540, 3. Friedel 510.

Juniorky: 1. E. Hanáková (Hanak Sisters Cycling Academy) 1:05:39, 2. Beyerová (Rouvy Specialized) +55, 3. Bruchnerová (Maď.) +1:28, 4. Dušková (Czech MultiSport Coaching) +1:45, 5. Kroupová (Akademie cyklistických sportů) +3:21. Průběžně: 1. Hanáková 500, 2. Pernická (Bike Pro Racing) 460, 3. Beyerová 430.

Kadeti: 1. Bažant (Cyklostar Pirelli) 42:50.

Kadetky: 1. Grohová (Author Team Stupno) 45:11.