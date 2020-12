„Po minulé sezoně, kdy se závody kvůli koronavirové pandemii překládaly a rušily, se nový kalendář nerodil lehce. Ale řekli jsme si, že program sestavíme bez ohledu na to, co příští rok přinese,“ řekl Jaroslav Ryba z Author Teamu Stupno. „Jen jsme se snažili vyhnout kolizím s Českým pohárem XCO a se závody Pražského poháru,“ prohlásil hlavní koordinátor seriálu pro bikery všech věkových kategorií a organizátor jednoho z podniků ve Stupně.

Ten se kvalitativně znovu posune výš, když vedle krajských bodů by se mělo ve Stupně příští rok bojovat i o body do žebříčku UCI, a to v kategorii C3.

„Horská kola Stupno se tak jako jediný závod série pojedou ve dvou dnech. Mládež a veteráni budou závodit v sobotu, další den pak junioři a muži, ženy Elite. Tak jako v Českém poháru,“ řekl Ryba.

Krajský seriál zahájí v dubnu závod v Městě Touškově, naopak obvyklý otvírák, Časovka Ejpovice, pohár začátkem října uzavře. Nováčkem je červnová Velká cena Klatov. „Pohár se do Klatov vrací po letech, na jiných tratích, než se konal, ale další závod je zvlášť pro mladé jezdce vítaný,“ sdělil Ryba.

Série se uskuteční znovu s podporou Plzeňského kraje a nově pod záštitou Plzeňského krajského svazu cyklistiky.

Sezona 2021: série odstartuje v Městě Touškově, nově se pojede v Klatovech

neděle 18. dubna

Velká cena Města Touškova

(o týden později se tu jede ČP).

sobota 8. května

MTB Cup Rakovník

sobota 12. června

Velká cena Klatov (nováček)

sobota 19. června

Velká cena Prior Přeštice

sobota 10. července

Velká cena Radnic

víkend 7.–8. srpna

Horská kola Stupno (dvoudenní závod, kategorie UCI C3)

sobota 28. srpna

Horská kola Svaťák (tratě po Berounka Trails)

neděle 12. září

Čerchov MTB

(pro kat. žáci, žačky I a starší)

sobota 18. září

Velká cena MS Bike Academy

(v areálu Rapid na Lopatárně)

sobota 9. října

Časovka Ejpovice