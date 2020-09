Čtvrté dějství Grand Prix Duratec totiž na dráze v areálu plzeňského SK Rapid vyhrál podle očekávání obhájce titulu Martin Boubal (na snímku) z týmu CT Weber a v průběžném pořadí soutěže se dotáhl k vedoucímu sparťanovi Janu Rybovi.

Sparta v sestavě s Rybou i Petrem Fialou totiž aktuálně závodí na etapovém podniku Solidarnosc v Polsku, a v Plzni tak oba týmoví spurteři chyběli.

Boubal díky maximálnímu zisku přeskočil v ligovém pořadí předtím druhého Fialu a za lídrem Rybou nyní zaostává už jen o osm bodů.

„Bylo to trochu jako za mlada. Chtěl jsem s podporou týmu v Plzni vyhrát a vyšlo to. Rozhodne tak až poslední závod,“ těšilo Boubala, který Giant ligu ovládl už třikrát, jenže to bylo ještě v dresu CK Příbram.

Po minulé sezoně ale zkušený 36letý borec příbramskou sestavu opustil, zvažoval konec kariéry, ale zdá se, že v týmu CT Weber získal znovu chuť vyhrávat.

Což potvrdil i naposledy při Grand Prix Duratec.

V závodě na 55 okruhů Boubal jasně zvítězil, když posbíral o devět bodů víc než druhý Denis Rugovac, dráhař ve službách Sparty. Třetí byl Němec Henri Uhlig.

Další německý závodník Luca Krasnya (RSV Team Hoeb.ike) zase ovládl souboj juniorů. Získal 14 bodů, což by mu mezi muži stačilo na třetí místo. Další medailové pozice si mezi aktivně jedoucími mladíky vybojovali Matyáš Borkovec (Kovo Praha) a Daniel Sporysch z domácí Roman Kreuziger Cycling Academy.

Závodu žen dominovaly cyklistky Dukly Praha. Obsadily prvních šest míst v čele s novou českou šampionkou Jarmilou Machačovou. Vítězka stihla urvat ve spurtech v konkurenci mužů dokonce dva body. Na stupně ji doprovodily Petra Ševčíková a Kateřina Kohoutková. V kategorii Masters jezdců nad 40 let zvítězil Petr Kilian (Trisport Rapid).

V soutěži aktivity Bageterie Boulevard prestige se znovu strhl souboj mezi Oldřichem Novotným a Janem Šubrtem, který o pouhý bod vyhrál Šubrt, a oblékl tak znovu puntíkatý dres.

Giant liga vyvrcholí v úterý 15. září finálovým podnikem znovu na Rapidu.

Výsledky GP Duratec – muži (60 km, čas vítěze 1:22:36 hod.): 1. Boubal (CT Weber) 26 b., 2. Rugovac (AC Sparta) 17, 3. H. Uhlig (rad.net – Rose Team) 12, 4. Modlitba (CK Příbram Fany Gastro) 10, 5. Šubrt (Cyklo Atom) 7, 6. Novotný (CT Weber) 6. Průběžné pořadí Giant ligy: 1. Ryba (AC Sparta) 100, 2. Boubal (CT Weber) 92, 3. Fiala (AC Sparta) 78