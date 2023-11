/FOTOGALERIE/ Páteční prvoligový zápas basketbalistů Plzně byl vložený do evropské mládežnické ligy, která se koná na Lokomotivě, a odehrával se tak před rekordní návštěvou. Kolem tří stovek fanoušků se nakonec mohlo radovat z vítězství Západočechů, kteří porazili Liberec 80:71.

1. liga, skupina západ, 11. kolo: BK Lokomotiva Plzeň (bílé dresy) - BA LYNX Liberec 80:71. | Foto: BK Lokomotiva Plzeň

„Od začátku bylo k vidění vyrovnané a tvrdé utkání. Liberec má ve svém středu zkušené hráče, kteří si našli recept na první dva celky naši tabulky," poukázal trenér Plzně Jaroslav Lejsek. Výborný vstup do utkání zajistil jeho týmu ve vedení, když vedl po první čtvrtině o deset bodů. Pak ale domácí basketbalisté polevili a dovolili soupeři zaznamenat pětadvacet bodů. Do poločasu šli tak borci z domácí Lokomotivy pouze se čtyřbodovým náskokem.

Florbalová otočka. Gorily z Plzně vyhrály náročný zápas na půdě Kutné Hory

„Nejsem úplně spokojený s projevem, kterým jsme se v první půli prezentovali. Odešli jsme v koncentraci a hodně individuálních zaspání v obraně nás stalo lepší výsledek. A do začátku druhého poločasu jsme šli s jasným plánem to změnit," prozradil kouč Lejsek to, co bylo obsahem poločasové rozpravy.

Hned první minuty druhé půle ukázaly, jak těžké utkání to pro Plzeňany bude. Domácí sice odskočili, ale následně odolávali těžké zkoušce, protože hosté stříleli z trojkového oblouku se čtyřiačtyřiceti procentní úspěšností. I tak však Lokomotiva náročný závěr třaskavého mače zvládla a dovedla duel do vítězného konce. „Poslední čtvrtina byla lehce nervózní, nedali jsme nějaké lehké koše a hosté se furt relativně drželi na dostřel. Museli jsme tak hrát až do konce, ale naši zkušení hráči to zvládli," mohl být spokojený kouč Lokomotivy, jehož svěřenci tak prodloužili vítěznou sérii na šest zápasů.

„Udělali jsme velký krok směrem dopředu, ale čekají nás tři zápasy s družstvy kolem nás. Je tak potřeba zapracovat hlavně na našem pohybu v útoku," přemýšlel o nedostatcích Jaroslav Lejsek. Lokomotiva teď nemá na odpočinek mnoho času, protože už ve středu ji od 17.30 hodin čeká domácí utkání třetího kola Českého poháru s Pískem, a už v pátek hraje další prvoligový zápas na palubovce Sokola Pražského, který je v tabulce na druhém místě.

BK Lokomotiva Plzeň - BA LYNX Liberec 80:71

Průběh utkání: 22:12, 42:37, 58:52. Rozhodčí: Peterková, Podhůrský. Komisař: Peška. Střelba za dva body: 55,6% (25/45)- 36,1% (13/36). Střelba za tři body: 22,2% (6/27)- 44% (11/25). Trestné hody: 80% (12/15) - 80% (12/15). Doskoky: 43:35. Ztráty: 13:18. Sestava a body BK Lokomotiva Plzeň: Poláček, Mach 13, Sůva, David 14, Novák 2, Klička 8, Honomichl 19, Winter 2, Kojzar 2, Zeman 5, Paidar, Jirák 15. Trenér Lokomotivy: Jaroslav Lejsek.

Ostatní výsledky 11. kola západní skupiny 1. ligy: BK Wolves Radotín - Slavoj BK Litoměřice 84:64, BK Levharti Chomutov - Basketbal Polabí 88:91, SP Basket - GBA LIONS Jindřichův Hradec 84:88, USK Praha B - Sokol Pražský 74:78.

Zdroj: ČBF

Hokejista Mužík vstřelil za Spartu první gól. Mám velkou radost, řekl