Na náměstí Republiky odstartovaly závody v neděli již v 9 hodin dětskými běhy Zdravotní pojišťovny MVČR. Nejmenší závodníci absolvovali dle kategorie trať o délce od 320 do 1 280 metrů. V 11 hodin pak došlo ke startu Škoda FIT Půlmaratonu a štafety 4 x 5 km Pojišťovny VZP a také štafety 2 x 10 km Nutrend. Trať vedla přes centrum města, areálem Škodovky, Borským parkem a podél řeky Radbuzy zpět na náměstí. Poslední závod odstartoval v 11.15 a jednalo se o rodinný běh Konplan na trati o délce 2,5 km, kterého se mohly zúčastnit celé rodiny od nejmenších až po nejstarší. Ti, kteří se nezúčastnili běhů, si pak mohli vyzkoušet zábavné aktivity v rámci doplňkového programu na náměstí.

„Absolutně vyprodané závody, to nás mile překvapilo a jsme rádi, že si běžci užili závod v krásném počasí. Díky lepším podmínkám mohli závodníci oproti loňskému roku startovat hromadně, což přispělo k lepším běžeckým časům ve startovním poli. Děkujeme také všem partnerům, kteří akci podpořili i v této komplikované době,“ říká za pořadatele akce Milan Kosař, ředitel Korporátní komunikace a marketingu ze Škody Transportation.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.