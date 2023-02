Na začátku druhé půle vyrovnaly (díky přesnému zásahu Terezy Mundlové) a rázem to bylo 2:2. Obraz hry se ani pak nezměnil, bitva byla vyrovnaná, a byla to znovu Plánice, která se dostala do vedení. Jenomže Neznašovy hned vzápětí odpověděly vyrovnávacím gólem. Sedm minut před koncem se opět domácí fotbalistky dostaly do vedení. Pomalu už slavily tři body, když doslova v hodině dvanácté Sokolky znovu skóre dokázaly srovnat. To už běžela poslední minuta, na další góly už nebyl čas, a tak o vítězkách musel rozhodnout penaltový rozstřel. Ten lépe vyšel Plánici, která tak brala bonusový bod.

Zdroj: Yvetta Chmelová

Andělky se snažily, ale Kobry mají excelentní Hájkovou

Ve druhém utkání desátého hracího dne vyzvaly vedoucí bolešinské Kobry chanovické Andělky, kterým v tabulce zatím patří až páté místo. Ale na palubovce plánické haly to vůbec nebylo znát. Hrál se oboustranně velice pěkný, pohledný a kombinační fotbal, činily se střelkyně, ale i brankářky. Také proto první půle přinesla jediný gól, a to z kopačky Terezy Novákové. A s tímto hubeným jednobrankovým vedením šly k poločasové přestávce Kobry.

Zimní DAFL 2022/2023 (10. kolo): Andělky Chanovice - Kobra Stars Bolešiny (růžové dresy) 1:5.Zdroj: Yvetta Chmelová

Také druhý poločas nabídl obdobnou podívanou jako ten první. A Andělkám z Chanovic se povedlo vyrovnat Petrou Vlčkovou. Jenomže záhy přišla desetiminutovka bolešinské Hany Hájkové. Výsledkem jejího úřadování byl čistý hattrick, kterým dostala svůj tým do trháku. Ten Kobra nejenže udržela, ale ještě tři minuty před koncem zápasu pečetila gólem Jany Mazánkové.

Zdroj: Yvetta Chmelová

Nečekaný šok! Devilky okradly Mochtín o všechny body

Závěrečné utkání přineslo překvapení, a to na úkor favorizovaných Křečand, na které si vyšláply Devilky. Tým z jižního Plzeňska fotbalistkám Mochtína uštědřil lekci z produktivity. Devilky otevřely skóre zápasu hned v první minutě hry a než se Křečandy rozkoukaly, prohrávaly o dva góly. Ale pak se konečně dostaly do herního tempa i Křečandy, ale nedokázaly se střelecky prosadit. I když slibných příležitostí měly čím dál víc, překonat se jim výborně chytající čapačku Denisu Milotovou, která se rekrutovala na brankářku a tentokrát se postavila mezi tři tyče, se jim ale nedařilo. Ta prostě byla proti jakékoliv změně skóre.

Kam za sportem? Stolní tenisté hrají doma, florbalisté hostí béčko FbC a Gorily

Obraz hry se výrazněji nezměnil ani po obrátce. A stejně tak nevyšel Křeči ani začátek druhé půle. Dvěma slepenými góly Devilky soupeřkám odskočily na rozdíl čtyř branek. Ale i tak Křečandy dál bojovaly, ale ani Denisa Milotová v bráně Devils nepolevovala a svůj tým podržela, byť přece nakonec jednou kapitulovala. Poslední slovo měly Devilky a získaly tak zaslouženě cenné body.

Střelkyní desátého kola se stala ostřílená kanonýrka Hana Hájková z bolešinské Kobry Stars, která se blýskla čistým hattrickem a výrazně se tak podílel na výhře Bolešin nad chanovickými Andělkami. V průběžném pořadí bolešinské Kobry odskočily mochtínské Křeči, která tentokrát zaváhala, na rozdíl tří bodů.

Úvod? Zápas to ovlivnilo, zoufá si Straka. Další šance přijde na ledě Jablonce

A právě Devilky, které o body obraly Křeč se posunuly na bednu, ale na druhý Mochtín ztrácí propastných jedenáct bodů. Těsně pod bednou se ztrátou jednoho bodu na třetí místo jsou Topovky, které měly v desátém kole volno. Černého Petra si i přes dvoubodový zisk dál drží Plánice.

Zimní DAFL 2022/2023 (10. kolo) - fakta, statistiky

Sokolky Neznašovy – Plánice 4:5 po penaltách

Poločas: 1:2. Branky: 16. a 50. Martina Rendlová, 29. Tereza Mundlová, 39. Vendula Francová – 5. Valerie Brožíková, 10. Helena Pliešovská, 38. Karolína Makovcová, 43. Tereza Sládková. ŽK: 0:0. Rozhodčí: Ivan Petličarovský. Sestava Sokolky Neznašovy: Dana Francová – Tereza Mundlová, Vendula Francová, Štěpánka Mundlová, Anna Mundlová, Martina Rendlová, Jitka Maňasová, Magdalena Hrachová, Dana Langmajerová. Sestava Plánice: Martina Brožíková - Lenka Roubová, Natálie Janotová, Karolína Makovcová, Jana Makovcová, Valérie Brožíková, Marta Lupoměská, Tereza Sládková, Irena Ludvarová, Helena Pliešovská.



Zimní DAFL 2022/203 (10. kolo): Sokolky Neznašovy - Plánice (oranžové dresy) 4:5 po penaltovém rozstřelu.Zdroj: Yvetta Chmelová



Andělky Chanovice – Kobra Stars Bolešiny 1:5

Poločas: 0:1. Branky: 32. Petra Vlčková - 35., 37. a 44. Hana Hájková, 17. Tereza Nováková, 47. Jana Mazánková. ŽK: 0:0. Rozhodčí: Ivan Petličarovský. Andělky Chanovice: Renata Klembarová – Jana Dudová, Kateřina Skuhravá, Petra Vlčková, Jana Hozmanová, Veronika Šafandová, Bára Kodýdková. Sestava Kobra Stars Bolešiny: Barbora Babková – Jana Mazánková, Tereza Nováková, Eva Kováříková, Hana Hájková, Monika Farná, Šárka Rendlová.



PS Křeč Mochtín – Devils Klášter 1:5

Poločas: 0:2. Branky: 44. Valentýna Němcová – 1. a 27. Hana Křížová, 10. a 28. Šárka Andělová, 48. Růžena Sinkulová. ŽK: 0:0. Rozhodčí: Ivan Petličarovský. PS Křeč Mochtín: Pavlína Bučková – Yvetta Chmelová, Valentýna Němcová, Veronika Kaslová, Michaela Müllerová, Marcela Voráčová, Veronika Petrů, Marie Hofmeisterová, Gabriela Kaňáková. Devils Klášter: Denisa Milotová – Lucie Sedláčková, Šárka Andělová, Růžena Sinkulová, Marcela Škopková, Petra Kovaříková, Tereza Bělová, Hana Křížová.

Zdroj: Martin Mangl

