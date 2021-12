Letošní sraz se uskutečnil minulý čtvrtek tradičně v plzeňském hotelu Continental a jeho součástí bylo předání humanitární podpory v podobě finančního příspěvku členům klubu západočeských olympioniků starších 60 let.

„Vloni se poprvé v historii NFZO setkání vinou koronaviru neuskutečnilo. Letos se nám to naštěstí v předvečer dalšího zpřísnění epidemických opatření podařilo, i když se nás nesešlo tolik, jako v předchozích letech. Několik členů odřeklo z různých důvodů svoji účast na poslední chvíli,“ říká předseda správní rady NFZO Vladimír Jarý, bývalý házenkářský reprezentant a stříbrný medailista z olympijských her v Mnichově v roce 1972, který stojí v čele NFZO od jeho vzniku v roce 2011.

„Nadační fond vznikl proto, abychom mohli pomáhat bývalým olympionikům a reprezentantům v seniorském věku, nebo těm, kteří se dostanou do tíživé životní či zdravotní situace,“ vysvětluje Jarý.

NFZO si za deset let své existence získal výborné jméno a úspěšně spolupracuje se statutárními orgány i soukromým sektorem. „Začátky nebyly vůbec lehké, ale během let se nám podařilo díky pochopení a vstřícnosti hlavně statutárních orgánů příspěvky navyšovat. Do našeho fondu přispívají ze tří čtvrtin statutární orgány, především pak Plzeňský kraj a město Plzeň, čtvrtinu peněz se nám daří získávat od soukromých dárců,“ připomíná Vladimír Jarý.

Ve správní radě NFZO najdete kromě něj další slavná jména československého sporu, hokejové mistry světa a olympijské medailisty Vladimíra Bednáře a Bohuslava Ebermanna, olympijského vítěze ve sportovní střelbě ze Soulu v roce 1988 Miroslava Vargu a stříbrného olympionika z Mnichova, házenkáře Vladimíra Habra. Dozorčí radu tvoří olympijský vítěz ve střelbě z roku 1968 v Mexiku v roce 1968 Jan Kůrka a další účastníci olympijských her, volejbalistka Věra Štruncová a střelec Petr Kovařík.

Humanitární podporu ve čtvrtek v hotelu Continental osobně převzali například bývalí vynikající olympionici či reprezentanti, cyklisté Karel Štark, Pavel Kondr, Alipi Kostadinov, fotbalista František Plass, hokejista Jiří Neubauer, krasobruslař Jaroslav Votruba, volejbalistka Hana Moravcová či mistr světa v házené František Heřman.

Mezi olympioniky zavítali zástupci Plzeňského kraje, hejtmanka Ilona Mauritzová, zastupitelka Radka Trylčová a předseda sportovní komise Jiří Uhlík. „Velice si vážíme úspěchů, kterých jste během své kariéry dosáhli. Mnozí jste se podíleli či ještě stále podílíte na výchově mladých sportovců, pro které jste stále velkými vzory. Je mi mezi vámi opravdu dobře,“ vyznala se ze svých pocitů a vzdala hold bývalým vynikajícím sportovcům hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová.

Klub západočeských olympioniků má v současné době v Plzeňském kraji 44 členů, z toho 22 jich je nad 60 let, v Karlovarském kraji pak 17 členů.