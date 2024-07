„Budu bojovat za mámu, za ségru i další lidi z naší země,“ hlásí Marie Horáčková v jednom ze spotů Radiožurnálu k olympijským hrám.

Je dojemné, že myslí i na maminku Barboru, která závodila na olympiádě v Pekingu 2008, o necelých deset let později zemřela ještě před 50. narozeninami. Lásku k lukostřelbě ale na svoje dcery přenést stačila.

Marie teď bude žhavým želízkem v olympijském ohni. Účast v Paříži si zpestří při pátečním slavnostním zahájení, kdy bude společně s judistou Lukášem Krpálkem vlajkonoškou české výpravy. Zvolili je ostatní.

Medaile tradičně vozíi sportovní střelci a z plzeňských klubů je jich v nominaci tentokrát hned šest. Bez cenného kovu se vraceli pouze jednou za posledních devět olympiád.

Tentokrát je nejvýše z nich 23letý puškař Jiří Přívratskýz Olympu, který má na kontě pět individuálních vítězství ve Světovém poháru. V Paříži se představí ve vzduchovce sám i v týmu s Veronikou Blažíčkovou z Dukly.

Ta v civilu studuje na porodní asistentku, ale ve výpravě českých střelců je i jeden vystudovaný lékař – Martin Podhráský pracujena III. chirurgické klinice FN Motol. Ale dál zaměstnání úspěšně kombinuje se sportem a v Paříži zkusí v rychlopalné pistoli navázat na svého trenéra Martina Tenka, bronzového z olympiády v Sydney 2000. Tým střelců doplňují z Plzně ještě Petr Nymburský (malorážka), František Smetana (vzduchová puška) a Matěj Rampula (rychlopalná pistole).

Střelci budou závodit mino centrum dění, z Paříže tři hodiny vzdáleném městě Chateauroux. „Možná je to i dobře, pomůže to od tlaku,“ přemýšlela Veronika Blažíčková při odletu do Francie. Ke střelbě ji kdysi přilákal příběh Kateřiny Emmons, která má z olympiád kompletní sbírku medailí.

„S Kačkou se vůbec nemůžu srovnávat,“ usmála se.

Nejpočetnější zastoupenív olympijské historii budou mít v Paříži atleti z plzeňské Škody. Do města na řece Seině se vydají běžkyně Tereza Petržilková (400 metrů), Tereza Hrochová (maraton), mladá oštěpařka Petra Sičaková a výškař Jan Štefela.

S regionem jsou spjatí i tři cyklisté, ten dráhový Denis Rugovac začínal v plzeňském Dynamu a prošel i Spartou, která má sídlo v Rokycanech. Nedaleko odtud z Újezda u Svatého kříže zase pochází biker Ondřej Cink a jeho mladá kolegyně Adéla Holubová je z Města Touškov, kde v neděli chystají velkoplošnou projekci ze závodu žen.

O medaili může snít i vodní slalomářka Antonie Galušková, na nedávném evropské šampionátu se prosadila i plavkyně Slávie VŠ Plzeň Kristýna Horská (100 a 200 m prsa), v mezinárodní konkurenci válí i badmintonista Jan Louda. Ale v olympijské Paříži budou medailové stupně výš.

V osobě šermíře Martina Rubeše z českého družstva kordistů, má pod pěti kruhy v Paříži zastoupení i Karlovarský kraj. Naopak tenistku Markétu Vondroušovou, rodačku ze Sokolova a obhájkyni stříbra z Tokia, vyřadilo na poslední chvíli nespecifikované zranění ruky.