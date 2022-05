Ale nebylo. Zubří ještě skóre otočilo do vedení 28:27 a bylo osm vteřin od postupu. Jenže pak zaúřadoval Jakub Douda, jenž přišel před čtyřmi lety na západ Čech právě ze Zubří, a stihl ještě vyrovnat. „Šli jsme do toho v sedmi lidech, každý jsme věděli, co bude dělat. Ale rozhodně nebylo dané, že já dám gól,“ usmíval se Douda, když přišel na rozhovor po vítězství 33:32.

5. semifinále play-off, extraliga házenkářů: Talent tým Plzeňského kraje - ROBE Zubří.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

Trenér Štochl později jeho slova trochu poupravil. „Byla to nacvičená akce, z níž vzniká více zakončení, a Kuba to vzal na sebe. Nepřekvapilo mě to, protože on s tím nemá problémy,“ popisoval trenér akci, která předcházela vyrovnání.

A klinickou smrt pak Talent přežil ještě jednou při sedmičkovém rozstřelu, když v páté sérii Šafránek nedal a hostující Mičkal mohl rozhodnout. „Věřit musíte pořád, nejde dát hlavy dolů. A dopadlo to výborně,“ říkal Douda. Když si poté plzeňský gólman Šmíd připsal úspěšný zákrok proti Mořkovskému, byl to právě on, kdo proměnil rozhodující sedmičku a poslal svůj tým do finále.

„Už mi přijde, že to snad děláme schválně. Ale tak to samozřejmě není,“ vrátil se Jakub Douda ještě k dramatu. A byl rád, že odčinil zahozenou sedmičku v rozstřelu prvního čtvrtfinále s Brnem, která znamenala porážku. „K tomu už se ale nechci vracet,“ prohodil Jakub Douda. „Jsem rád, že jsme sedmičky zase zlomili na svoji stranu. Ale ještě radši bych byl, kdyby na ně nedošlo a vyhráli jsme v normální hrací době,“ dodal hrdina.

Vítězství ho potěšilo i s ohledem na bouřlivou návštěvu. Řada diváků se na házenou přesunula po vítězství fotbalistů Viktorie nad Spartou. „Jsme rádi, že přišla hromada lidí, i ze Zubří jich hodně dorazilo. Atmosféra byla výborná a ty sedmičky to ještě vygradovaly,“ pochvaloval si Douda.

„Snad to natáhne lidi na házenou ještě víc. Vidí, že se pořád něco děje,“ usmál se 28letý házenkář. Ve finále proti Karviné bude podpora třeba, první zápas se hraje o víkendu u soupeře, druhý pak v Plzni 18. května.

