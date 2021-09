"Druhá půle byla z naší strany jen boj. Byli jsme často vylučovaní a hra v oslabení nás stála hodně sil, které pak chyběli hlavně v ofenzivě. Navíc se nám tím pádem úplně rozpadl systém hry, bylo těžké zkušené hráče soupeře ubránit. To děj zápasu ," doplnil plzeňský kouč Petr Štochl, který ve vypjaté druhé půli neudržel nervy na uzdě a za protesty dostal dvouminutový trest. "To mě štve, moje chyba, že jsem se neudržel," litoval pak trenér.

Po přestávce dokázal Frýdek dvakrát i vyrovnat, ale dva body za vítězství 29:28 nakonec putují do Plzně.

"S první půlí jsem spokojený. Hráli jsme pěknou házenou, mělo to tempo i úroveň. I když jsme mohli některé situace vyřešit lépe, abychom vedli výraznějším rozdílem, bylo to v pohodě," prohlásil trenér Petr Štochl.

První gól zápasu dal sice matador v domácím dresu Sklenák, ale Škvařil rychle vyrovnal. Po střele přes celé hřiště se do opuštěné brány trefil plzeňský gólman Herajt a následně Douda zvyšoval už na 7:3 pro Talent, který v první půli vedl až o pět branek (13:8 a 14:9). Frýdek i díky častým přesilovkám snížil na poločasových 17:15.

Házenkáři Talentu odcestovali do Frýdku bez brankáře Karla Šmída, který se v pondělí stal otcem syna Dominika. Jen v hledišti pak seděl dlouhodobě zraněný Jan Chmelík.

