Jedenácté kolo nejvyšší futsalové soutěže nabídlo střet aktuálního lídra s mistrem minulé sezony či neporažených Teplic s účastníkem Ligy mistrů. První gól šlágru vstřelil hostující Seidler. Severočeši dvěma brankami otočili skóre. Seidler znovu vyrovnal, ale v poslední minutě první půle domácí opět dali gól.

„Věděli jsme, že Teplice mají silnější začátky zápasu a že na nás ze začátku vlétnou. Pro nás bylo důležité, že jsme do zápasu vkročili dobře a šli po brejku brzy do vedení. Škoda, že se nám nepovedlo nějaké akce dotáhnout a odskočit na 2:0. Teplice po našem nedůrazném bránění zapas otočily, pak se nám rychle podařilo vyrovnat a chtěli jsme poločas dohrát v klidu za stavu 2:2, což se bohužel nestalo," řekl svazovému webu plzeňský futsalista Dušan Künstner.

Na konečných 3:3 vyrovnával ve 34. minutě kapitán Plzně Rešetár.

"Druhý poločas byl jen o tom, jestli uděláme nějakou chybu při hře s gólmanem, nebo se nám podaří vyrovnat a případně otočit zápas. Podařilo se nám vyrovnat a jen škoda, že jsme nepřidali ještě branku navíc,“ uzavřel Künstner.

Asistent trenéra Teplic Tomáš Künzl viděl vyrovnané utkání a remízu označil jako zaslouženou. "Chvilkama byla Plzeň lepší, měla výborný úvod a zaslouženě vedla. Poté, co se nám podařilo srovnat, jsme se zase dostali více do hry my. Na konci první půle s námi měl soupeř docela velké problémy. Druhá půle byla velmi vyrovnaná. Škoda těch zranění," uvedl pro svazový web Künzl.