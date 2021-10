„Pro Strakonice byl ten zápas velkou motivací. Podaly i přes porážku sympatický výkon, v úvodu se držely. Ale zvlášť od druhé půle se projevila kvalita na naší straně,“ začal s hodnocením zápasu jeden z plzeňských trenérů Petr Štochl, kterého potěšil postup do pohárového osmifinále a atmosféra pátečního utkání na jihu Čech.

A samozřejmě také to, že vzhledem k průběhu zápasu mohl dát příležitost i hráčům z lavičky. „Odehráli jsme to prakticky v sedmi lidech. Nastoupili ti, co nehráli ve středu na Dukle.

Úplné volno dostal zkušený levák Jan Stehlík, nehrál ani Milan Škvařil, který má kotník v sádře. I tak dovedl Talent tým Plzeňského kraje zápas 3. kola Českého poháru k pohodovému vítězství 36:24.

Strakonice, které nastoupily bez několika hráčů, kteří na jihu Čech hostují právě z Plzně, se držely do 11. minuty, kdy byl stav nerozhodný 7:7. Ale ještě do přestávky získal mistrovský Talent pětibrankový náskok (8:13). A to ještě domácí brankář Mráz zlikvidoval dvě sedmičky v řadě Michalu Tonarovi.

Po změně stran domácí dvěma rychlými góly stáhli manko na tři branky, jenže pak začalo jejich ofenzivní trápení a Plzeňští toho využili. Osmi góly v řadě se utrhli na 15:26 ve 44. minutě a žádné překvapení nepřipustili.

Teď se můžou těšit na osmifinálového soka, ale ještě předtím je čekají další dvě extraligová utkání. Už za týden, v sobotu 23. října přivítají od 19 hodin Handball Brno. Poslední říjnovou sobotu pak cestují do Jičína.

HBC JVP Strakonice 1921 – Talent Plzeň 24:36 (13:18)

Branky: Wildt 5/5, Bičiště a Krejčí 5, Nový, Pek, O. Landsinger 2, Miklas, M. Nejdl, Samek 1 – Režnický 11, Korbel a Chmelík 6, T. Nejdl, Tonar 4, Kaplan 3, Šafránek 2. Rozhodčí: Bareš, Uhlíř. Vyloučení: 1:3. ŽK: 1:1. Góly ze sedmiček: 5:0. Diváků: 200. Nejlepší hráči utkání: Krejčí – Tonar.