PODÍVEJTE SE: Famózní publikum a hattrick kanonýrky, tři body zůstaly na Rozvoji

Ale zpátky ke zmiňovanému duelu s mochtínským protivníkem. Kobry otevřely skóre zápasu už v páté minutě hry. A Křečandy, které měly na změnu stavu dalších pětačtyřicet minut se sice hodně snažily, jenomže marně…

9. kolo letní DAFL: Kobra Stars Bolešiny - PS Křeč Mochtín (fialové) 1:0.Zdroj: Yvetta Chmelová

Ve druhém duelu obraly o body neznašovské Sokolky Topovky Řenče. První gól padl až v 17. minutě hry do sítě Topovek, které poté zabraly, ale Sokolky byly proti jakékoliv změně skóre. Naopak brzy po obrátce to byly právě Sokolky, které přidaly druhý gól a dovedly duel do vítězného konce. A v tabulce přeskočily právě své soupeřky, jsou o bod před nimi na třetím místě.

9. kolo letní DAFL: Topovky Řenče - Sokolky Neznašovy 0:2.Zdroj: Yvetta Chmelová

Černý Petr dál patří Křečandám, které ztrácí bod na předposlední Devilky. Takže zatímco na čele tabulky je už jasno, zajímavé to bude ještě na zbývajících místech pořadí. O těch rozhodne poslední – desáté – kolo, které je na programu v sobotu 17. září na hřišti v Řenčích, kde jej budou pořádat Topovky.

Přátelské utkání rozhodla kanonýrka Toningerová

Mimochodem: přestože Andělky vyhrály kontumačně, o boj na hřišti nepřišly. Chanovice si totiž chtěly před domácím publikem zahrát, a tak narychlo oslovily tým Klatov, jestli by si s nimi nezahrál. Narychlo sestavený výběr tedy nakonec v Chanovicích proti domácím nastoupil a nutno podotknout, že utkání bylo nejhezčí po fotbalové stránce z celého programu.

Přátelské utkání: Andělky Chanovice - SK Klatovy 1898 2:0.Zdroj: Yvetta Chmelová

Do listiny střelkyň se nezapsal nikdo jiný, než Simona Toningerová, která dvěma góly zajistila Andělkám vítězství. Ovšem Klatovy hrály s Andělkami vyrovnanou a hezkou partii, i šance si vytvářely, ale svatyni Andělek hájila výborná Renata Klembarová, která míč ani jednou za svá záda nepustila.

Výsledky 9. kola, letní DAFL

Topovky Řenče – Sokolky Neznašovy 0:2

Poločas: 0:1. Branky: 17. Tereza Mundlová, 30. Lucia Elisabeth Dubská. ŽK: 0:0. Rozhodčí: Petr Anslág. Topovky Řenče: Michaela Jehlíková – Adriana Turková, Andrea Moravčíková, Denisa Růžičková, Veronika Ondřejková, Veronika Kaslová, Valentýna Němcová.

Sokolky Neznašovy: Dana Francová – Tereza Mundlová, Anna Mundlová, Natálie Hrachová, Magdalena Hrachová, Jitka Maňasová, Martina Rendlová, Kristýna Jaklová, Lucia Elisabeth Dubská, Simona Šteflová.



9. kolo letní DAFL: Topovky Řenče - Sokolky Neznašovy 0:2.Zdroj: Yvetta Chmelová



Kobra Stars Bolešiny – PS Křeč Mochtín 1:0

Poločas: 1:0. Branka: 5. Jana Mazánková. ŽK: 0:0. Rozhodčí: Petr Anslág. Kobra Stars Bolešiny: Barbora Babková – Tereza Nováková, Jana Mazánková, Monika Farná, Tereza Drastich, Eva Kováříková, Michaela Röschelová. PS Křeč Mochtín: Pavlína Bučková – Yvetta Chmelová, Petra Levá Strnadová, Marie Hofmeisterová, Markéta Rajalová, Kristýna Jančová, Aneta Michlová.



9. kolo letní DAFL: Kobra Stars Bolešiny - PS Křeč Mochtín 1:0.Zdroj: Yvetta Chmelová



Andělky Chanovice – Devils Klášter 5:0 kontumačně (Devilky kvůli malému počtu hráček k zápasu nedorazily).



Aktuální tabulka:

1. Andělky Chanovice (24:10, 25 bodů), 2. Kobra Stars Bolešiny (22:9, 20 bodů), 3. Sokolky Neznašovy (15:19, 13 bodů), 4. Topovky Řenče (16:17, 12 bodů), 5. Devils Klášter (15:34, 6 bodů), 6. PS Křeč Mochtín (14:17, 5 bodů).

Přátelsky: Andělky Chanovice – SK Klatovy 1898 2:0

Poločas: 2:0. Branky: 15. a 25. Simona Toningerová. ŽK: 0:0. Rozhodčí: Petr Anslág. Andělky Chanovice: Renata Klembarová – Simona Toningerová, Jana Dudová, Barbora Kodýtková, Veronika Šafandová, Petra Vlčková, Michaela Vonášková, Jitka Niklová, Veronika Marešová, Kateřina Skuhravá, Jana Hozmanová. SK Klatovy 1898: Veronika Ondřejková a Marie Hofmeisterová, Klára Malá, Markéta Rajalová, Kristýna Jančová, Michaela Röschelová, Marcela Škopková, Valentýna Němcová.



Přátelské utkání: Andělky Chanovice - SK Klatovy 1898 2:0.Zdroj: Yvetta Chmelová

